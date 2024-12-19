Блогер Влад Бумага впервые раскрыл свою позицию относительно Украины. Что он сказал?

Влад Бумага обратился к Путину

"Я, как и многие другие авторы, занимаюсь развитием наших российских платформ, например - VK Видео. Эти площадки предоставляют действительно качественный сервис. Вопрос: зачем блокировать YouTube, если наши площадки и так хорошо справляются, они предлагают отличную альтернативну для авторов... Тем более, туда можна выкладывать контент и транслировать наши идеи и смыслы на более широкую аудиторию, чем только на русскоязычную", - сказал блогер.

Также он отметил, что его "знают и смотрят практически все дети страны".

"Какие ценности я должен транслировать аудитории и что я точно не должен транслировать? Какие идеи и смыслы должны быть во главе у молодежи" - спросил у Путина Влад Бумага.

Он также попросил у российского тирана "напутствие", которое блогеры "возьмут на заметку и будут отрабатывать".

Влад Бумага (скриншот)

Таким образом, придя на пресс-конференцию Путина, Влад Бумага четко дал понять, что он поддерживает российскую агрессию.

И хотя президент РФ сказал, что не хочет советовать блогерам, как им работать, однако сама готовность Влада транслировать в своих видео идеи Кремля говорит о многом.

"80 миллионов - это уникальный результат. Это означает, что контент, который вы создаете, он соответствует тому, чего ждут эти 80 миллионов людей. Это результат вашей творческой работы, и я вас с этим поздравляю", - заявил в ответ кремлевский агрессор.

Влад Бумага (скриншот)

Чому раніше Влад Бумага не говорив про війну

С 2014 года Влад Бумага и вся его команда молчали о войне в Украине, ведь его смотрели как преимущественно в РФ и в нашей стране.

А4 никак не реагировал ни на избиение россиян и белорусов силовиками, ни на убийства мирных людей (в том числе детей, для которых он снимает видео) в Украине. Вместе с тем он все это время работал на территории страны-агрессора и платил рубли в бюджет этой страны, спонсируя таким образом войну. Также Влад поддерживает криптовалютный проект А4.Finance, который продолжает бизнес в России.

Влад Бумага (фото: wikipedia)

Что известно про Влада Бумагу

Это 28-летний белорусский блогер, исполнитель и владелец каналов "А4" и "А5" на YouTube. Он стал номинантом рейтинга Forbes "30 самых перспективных россиян до 30" в категории "Новые медиа".

Известность получил в 2016 году после того, как опубликовал видео "24 часа в батутном центре". Тогда количество его подписчиков выросло с 250 тысяч до миллиона. Карьеру музыканта начал с пародии на песню "Тает лед" группы "Грибы", которая тогда набрала 35 млн просмотров.

Согласно данным аналитического сервера Brand Analytics, в сентябре 2019 года Влад стал вторым по популярности среди русскоязычных YouTube-блогеров.

Белорусские СМИ называют его самым популярным блогером в стране и некоторые интернет-издания, согласно их данным, также отправляют Бумагу на третье место в рейтинге самых популярных инфлюэнсеров.

Влад Бумага (фото: t.me/A4omg)