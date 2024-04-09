Блогер сказал, какие инъекции красоты делали Барских и Козловский: вас это удивит

Кто из украинских звезд-мужчин делает инъекции красоты

Блогера, по его словам, просили сделать обзор на мужскую внешность, то есть, кто из них делал какие-то косметологические процедуры. И, по словам Дмитрия, пока в его списке таких мужчин двое - Макс Барских и Виталий Козловский.

Святов говорит, что наблюдая за мимикой Козловского, видно, что он делал ботокс лба и межбровки, и это очень заметно, ведь у него специфически двигаются хвостики бровей.

Если сравнить внешний вид Виталия в 2017 году и сейчас, видно, что его лоб сейчас почти не подвижный и не имеет морщин, а раньше все это присутствовало.

По словам Дмитрия, ему редко нравится ботокс на мужчинах, но у Козловского оно не выглядит женским, как в большинстве случаев.

Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

"Макс Барских также колет ботокс в лоб, но когда его действие прекращается, то морщины снова становятся заметными, и это у артиста с молодого возраста", - отмечает блогер.

На одном из крайних интервью Святова заметил, что у Макса заблокирована мимика. А также, по его мнению, певец колет филлер в скулы.

Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)

"Также была пересадка волос, ведь много лет назад мы видим, как у него поредели волосы, а на более новых фото они начительно выросли - и это называется замещение", - рассказал блогер.

И, конечно, он заметил на винирах, которые изменили форму лица и подняли прикус.