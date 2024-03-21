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Как выглядит полупрозрачный комбинезон Тины Кароль за несколько тысяч гривен (фото)

Четверг 21 марта 2024 18:03
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Как выглядит полупрозрачный комбинезон Тины Кароль за несколько тысяч гривен (фото) Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлия Любченко

Тина Кароль стала украинской иконой стиля за последние 2 года, ведь ее образы изменились кардинально. Фоловеры следят не только за самими лугами, но и за их стоимостью.

О стоимости интересного комбинезона Кароль, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль поклонницы звезды.

Сколько стоит полупрозрачный комбинезон

Тина Кароль любит шокировать своими нарядами и в последнее время в сети часто можно заметить комментарии, вроде так обнажаться неуместно, или что Тени это не подходит и она может больше, чем просто показывать обнаженные части своего тела.

Однако певица пока имеет замечательную фигуру, благодаря занятиям йогой и режиму питания, и, конечно, ей хочется демонстрировать свои изменения, как и любой женщине в такой ситуации, но это имеет две стороны медали.

Несмотря на все негативные комментарии в свой адрес, украинская поп-дива продолжает удивлять своими образами. Так, например, недавно Кароль показала на себе полупрозрачный черный комбинезон из кружева, который подчеркивает ее фигуру.

Как выглядит полупрозрачный комбинезон Тины Кароль за несколько тысяч гривен (фото)

Скриншот

Стоит сказать, что в сочетании с красными губами, макияжем и укладкой этот образ выглядит довольно смело и даже немного агрессивно.

Одна из поклонниц Тины постоянно исследует стоимость и бренды ее образов, и этот комбинезон не стал исключением. Как оказалось, он стоит 5 тысяч 499 гривен.

Он не прост, ведь это комбинезон "lace" от бренда Keepstyle, выполненный из эластичного кружева, благодаря чему он идеально садится по фигуре и не сковывает движения. Снизу штаны широкие, что позволяет комбинировать комбинезон с разнообразной обувью.

Раньше мы рассказывали, сколько стоит модный бежевый тренч, как у Тины Кароль.

Также читайте, с каким месседжем Тина Кароль обратилась к украинкам.

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