ua en ru
Вт, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Блогер Кемп": 10-летний Святослав рассказал об оккупации на Черниговщине

Вторник 05 сентября 2023 21:14
UA EN RU
"Блогер Кемп": 10-летний Святослав рассказал об оккупации на Черниговщине 10-летний Святослав рассказал музею "Голоса мирных" об оккупации на Черниговщине (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

10-летний Святослав провел 36 дней в оккупации с родителями и годовалым братиком на Черниговщине. Они прятались в подвале, почти без еды.

После пережитого Святослав стал участником летней смены "Блогер Кемп" от Фонда Рината Ахметова. То, что происходило в оккупации, он вспоминает со слезами на глазах.

"Мы сидели в подвале. Мама сказала: "Если меня не станет, если мы уснем... пообещай, что ты не оставишь братика“. Я понял, о чем она говорит", - делится Святослав.

Открыта запись на новую осеннюю смену "Блогер Кемп". Это отдых, организованный фондом для детей, пострадавших от войны.

Зарегистрируйтесь по ссылке : https://akhmetovfoundation.org/s/0d7a81

Во время смен дети укрепляют здоровье, отдыхают и овладевают навыками блогера. С ними работают опытные психологи Фонда и профессионалы медиаотрасли. Домой ребята везут хорошие воспоминания, новые мечты и надежды.

В рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" оздоровление и профессиональную психологическую помощь получили уже около 5 тысяч детей со всей страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черновицкая область