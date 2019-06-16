Близька подруга Зеленського прокоментувала його відхід у політику

Наталія Могилевська, яка нещодавно збурила українців несподіваним визнанням в коханні, прокоментувала президентство Володимира Зеленського. Як відомо, українська співачка і новоспечений гарант – друзі. Катерина Осадча вирішила дізнатися у Могилевської, що вона думає з приводу його відходу в політику. Про це йдеться у "Світському житті".

Наталя Могилевська не з чуток знає, що, коли артист йде в політику, то у нього можуть виникнути певні проблеми. Однак щодо Зеленського співачка висловила надію, що йому все вдасться на цьому відповідальному посту.

"Будда також співав. Священна людина і майстер для половини світу був співаком, Рейган був актором. Це просто про призначення. Якщо твоє призначення співати, то ти так і будеш співати до кінця життя. А можливо спів для тебе був лише сходинкою для того, щоб піти далі. Тому, мені б дуже хотілося вірити в те, що для Зеленського це був просто такий шанс стати президентом. Кіно і "95 квартал". Але більш серйозні справи, я сподіваюся, він зробить у ролі президента і це його призначення", - прокоментувала Могилевська.

Могилевська прокоментувала президентство Зеленського (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевська прокоментувала президентство Зеленського (відео: youtube.com)

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська в шкіряному вбранні не на жарт стурбувала мережу.

До цього Наталя Могилевська відірвалася на вечірці на честь відкриття одного з київських закладів і навіть встала за діджейський пульт.