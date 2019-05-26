Lady in вlack: Наталя Могилевська в шкіряному вбранні розбурхала мережу

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Прихильники вважають вбрання артистки спірним

Известая співачка Наталія Могилевська не боїться братися за нову справу і пробувати свої сили в різних сферах. Вона не тільки співачка, але і письменник, адже встигла випустити кинигу про своє схудненні і перевтілення, а також відкрила школу для молодих талантів. На цьому артистка не зупинилася і вирішила запустити серію лекцій і майстер-класів. Крім того, Наталії нудьгувати ніколи, адже вона також стала тренером однієї з команд у телешоу "Ліга сміху". Зірка опублікувала в Instagram серію фото, зроблених під час запису програми і здивувала шанувальників появою в незвичному образі.

Знаменитість обрала шкіряний костюм, що складається з майки-блузки без рукавів, а також укорочених штанів-кюлот, і чорні напівчоботи. На плечі вона накинула оригінальну жилетку з довгою бахромою.Зірка позувала з натуралним макіяжем, а волосся було укладене в акуратні хвилі.

Думки шанувальників розділилися. Одні вважали образ Наталія трендовим і стильним, а інші закинули її в відсутність смаку. Втім, кількість позитивыных відгуків істотно перевищила кількість критичних зауважень.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Шикарнюща!", "Незрівнянна", "Lady in Black... Дуже ефектно виглядаєш. Розумниця!", "Oh Wow... Що не фотка - то красуня", "Наталі, ви супер. Обожнюю вашу творчість і дуже люблю вас. Ви - для мене приклад у всьому. Будьте стильними, неповторною, сексуальною і жіночною", "Костюм невдалий", "Це хіба костюм? На піжаму скоріше всього схожа. Черговий несмак", "Хто б що не говорив, шикарний костюм, ви шикарна!" - відзначали фолловери співачки.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Раніше Наталія Могилевська повеселилася на відкритті одного з київських закладів і навіть встала за шлях діджея.

До речі, Наталя Могилевська розповіла, чому розпався її шлюб, а також розкрила причину невдач в особистому житті.