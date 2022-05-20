Найближча мета - 40 грн: експерти спрогнозували, що буде з курсом долара влітку

Комерційні банки теж поки не мають права купувати валюту нижче офіційного курсу і продавати дорожче +10% від офіційного курсу, тобто 32,1804 грн за долар .

Вже в перший день війни 24 лютого Нацбанк призупинив роботу валютного ринку. Курс гривні до долара був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар . При цьому, нещодавно у НБУ пообіцяли тримати фіксований курс .

Але що ж буде з курсом долара влітку і до чого варто бути готовими українцям - читайте в матеріалі Styler.

Які зараз обмеження?

Сьогодні Нацбанк здійснює продаж валюти тільки для фінансування критичного імпорту. Також під обмеженнями транскордонні перекази. Для громадян введені ліміти в розмірі 100 тисяч гривень на місяць для переказів за кордон і витрат за кордоном за картками українських банків.

Заборонена була видача валюти з рахунків громадян. Також заборонені інвестиції за кордон.

Крім того, фактично заморожені кошти іноземних інвесторів. З 4 травня НБУ обмежив розмір відкритої валютної позиції комерційних банків до 5% від регулятивного капіталу.

Такі заходи Нацбанку істотно стримали девальвацію гривні, зберегли валютні резерви та обмежили відтік валюти за кордон.

Тим не менш, багато обмінників порушують встановлені обмеження, вони купують і продають валюту за вищим курсом, ніж це допускають обмеження Нацбанку.

В останні дні спостерігається зниження курсу гривні в обмінних пунктах.

Обмінник в Києві (фото: РБК-Україна)

Що буде з доларом влітку?

19 травня деякі обмінні пункти купують долар по 36,50 грн, а продають по 38,90 грн.

Цьому, вважає економічний експерт Олександр Хмелевський, "сприяє усвідомлення громадянами того, що війна набуває затяжного характеру, а значить економіка України ще довгий час буде терпіти руйнування".

"В умовах війни при великому дефіциті державного бюджету влада змушена вдаватися до грошової емісії, що також посилює тиск на гривню", - говорить він.

Хмелевський пояснює, що в цій ситуації як підприємства, так і громадяни намагаються зберігати кошти в іноземній валюті, а це призводить до зростання попиту на валюту.

Водночас експортні надходження валюти істотно скоротилися. Частина підприємств-експортерів знищена, істотно пошкоджена або опинилася на тимчасово окупованій території.

Також через блокування Росією наших морських портів експортери мають суттєві логістичні проблеми. Переважна більшість товарів з України експортувалася саме морським шляхом.

Залізниця, на жаль, не може перевезти необхідні обсяги експортних товарів. Протягом квітня валютні резерви скоротилися на 1,2 млрд - до 26,9 млрд доларів, зазначає Олександр.

"Однак вони залишаються на досить високому рівні, щоб забезпечити стабільність гривні. Крім того, найближчим часом очікується надходження іноземних кредитів і різного роду фінансової допомоги, що стабілізує валютні резерви", - розповів експерт.



"Тим не менш, тиск на гривню в найближчі місяці буде рости, що призведе до подальшої девальвації. Найближча мета - близько 40 грн за долар", - прогнозує він.

Олександр вважає, що Нацбанку слід посилити контроль над обмінними пунктами і вдосконалювати валютні обмеження. У сформованих умовах країні доведеться обмежувати некритичний імпорт і скоротити кількість господарюючих суб'єктів, яким дозволена зовнішньоекономічна діяльність.

Що робити українцям з валютою?

Фінансовий аналітик Богдан Слуцький не рекомендує українцям зараз активно купувати валюту.

Він зазначає, що не варто також забувати про спекулятивне штучне ослаблення курсу гривні в деяких обмінниках.

"Тому можна дати наступну пораду українцям: при відсутності крайньої потреби не купувати готівкову валюту, а краще покласти кошти на гривневий рахунок, і в разі необхідності розраховуватися карткою за кордоном, адже таким чином буде найвигідніший курс", - розповів він.

Міняти гривні на долари чи ні? (фото: РБК-Україна)