Благовещение Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать в этот день

Благовещение Пресвятой Богородицы: что это за праздник

25 марта в церковном календаре отмечается Благовещение Пресвятой Богородицы - один из двенадцати главных праздников в христианстве. Этот праздник символизирует начало осуществления Божьего замысла по спасению человечества.

Именно в этот день архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил ей радостную весть о рождении Иисуса Христа. Благовещение считается днем великой радости и Божьей благодати. Этот праздник имеет непереходную дату, однако после перехода на новоюлианский календарь его отмечают 25 марта вместо 7 апреля.

Что нельзя делать в Благовещение

На Благовещение существует много народных запретов, ведь этот день считается святым.

Нельзя заниматься любой работой, особенно шить, прясть, убирать или выполнять тяжелый труд.

Считается, что даже птицы в этот день не строят гнезд, поэтому людям также следует отдыхать.

Запрещено ссориться, ведь это может испортить отношения надолго.

Не рекомендуется отдавать вещи из дома или занимать - это может привести к потерям.

Не следует обрезать деревья и ломать ветки. В этот день важно сохранять спокойствие, молиться и проводить время с родными.

Фра Беато Анжелико "Благовещение" (изображение: Википедия)

Народные приметы и традиции в день Благовещения

На Благовещение существует много народных примет, которые передавались из поколения в поколение.

Считается, что если в этот день поделиться едой или угостить кого-то, это привлечет благосостояние и счастье.

Умывание талой водой обещает крепкое здоровье на целый год, а желание, загаданное на праздник, непременно сбудется.

В этот день также внимательно следят за природой: дождь обещает богатый урожай хлеба и грибов, а мороз - хороший урожай огурцов и яровых культур.

Гроза символизирует теплое лето и много орехов, тогда как темное небо без звезд указывает на плохую яйценоскость домашней птицы.

Если ласточек не видно - весна будет холодной, а сильный мороз свидетельствует о затяжном холоде в течение сорока дней.

С давних времен в Киевской Руси существовала хорошая традиция - выпускать птиц на волю как символ свободы и новой жизни. А незамужние девушки гадали на судьбу, пытаясь узнать своего суженого.

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