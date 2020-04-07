Благовіщення Пресвятої Богородиці: головні традиції і заборони цього дня

Благовіщення Пресвятої Богородиці православні відзначають 7 квітня. За переказами в це світле свято архангел Гавриїл приніс Діві Марії радісну звістку (благу вістку) про те, що вона скоро народить Спасителя. Саме тому від 7 січня (Різдва Христового) цей день відокремлює рівно дев'ять місяців.

В цей день, усім, хто дотримується суворих правил Великого посту, дозволяється послаблення дієти. Можна собі дозволити з'їсти риби, і випити келих вина.

Благовіщення - одне з найважливіших свят у християнстві, що означає благу звістку про наближення звільнення народу від гріха. Є повір'я, що, як і Великдень, в цей день не мучать грішників у пеклі.

На Благовіщення наші предки ходили до церкви освячувати насіння і саджанці, які після свята висаджували в землю. Урожай, отриманий з них, вважався благословенним. Відразу ж після Благовіщення можна було проводити весняно-польові роботи, адже сам Господь "відкриває" землю для сівби.

На Благовіщення є одна дуже гарна традиція – випускати голубів. Її коріння сягає глибоко в давнину, ще в дохристиянські часи. Раніше ця дія була пов'язана з культом сонця і поверненням птахів. Пізніше звичай набув релігійний зміст: голуб, який символізує душу, вилітаючи з клітки, звільняється від усіх гріхів і летить назустріч божому світлу, сподіваючись на порятунок.

Сьогодні відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці

Головні прикмети на Благовіщення:

Якщо на Благовіщення ніч тепла - весна буде дружна;

Яка погода на Благовіщення, така і на Великдень;

Благовіщення без ластівок - холодна весна;

Якщо в цей день дощ - народиться жито;

Якщо на Благовіщення холодний вітер - літо буде холодне, а якщо тепла - буде тепле літо.

Що не можна робити у Благовіщення:

На Благовіщення заборонено працю на землі і обрізання дерев.

В це свято не радять давати в борг, щоб не накликати невдачі.

Відкладіть поїздки, навіть якщо вони сплановані заздалегідь.

Жінкам не можна стригти і фарбувати волосся, шити, в'язати.

Не варто до вечора готувати їжу.

До речі, освячена на Благовіщення вода може допомогти впоратися з хворобами.

Відзначимо, що українські синоптики дали несподіваний прогноз погоди на Благовіщення.