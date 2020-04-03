Благовіщення 2020: коли святкувати і що суворо заборонено робити

Благовіщення 2020 за православною традицією українці відсвяткують вже у вівторок, 7 квітня. Повна назва великого свята звучить як Благовіщення Пресвятої Богородиці. З чим пов'язане це свято, що можна і не можна робити в цей день, прикмети - в матеріалі Styler.

7 квітня християни східної традиції радіють, оскільки в цей день архангел Гавриїл приніс Діві Марії радісну звістку (благу вістку) про те, що вона скоро народить Спасителя. Саме тому від 7 січня (Різдва Христового) цей день відокремлює рівно дев'ять місяців.

Що можна зробити в цей день, традиції свята

7 квітня тим, хто дотримується суворих правил Великого посту, дозволяється послаблення дієти. Можна собі дозволити з'їсти риби, і випити келих вина.

На Благовіщення ходили до церкви освячувати насіння і саджанці, які після свята висаджували в землю. Урожай, отриманий з них, вважався благословенним.

Одразу ж після Благовіщення можна було проводити весняно-польові роботи, адже сам Господь "відкриває" землю для сівби.

Суворі заборони на Благовіщення

Категорично забороняється працювати. Існує навіть приказка: "На Благовіщення птах гнізда не в'є, а дівка коси не плете".

Не можна нічого позичати - ні предмети, ні гроші; заборонено займатися рукоділлям.

Також заборонено полювати, проводити галасливі гуляння, веселитися.

Не можна вбиратися в новий одяг, запалювати в будинку свічки і що-небудь крутити в руках (нитки, зачіски і так далі).

Народні прикмети на 7 квітня

Якою буде погода на Благовіщення, така і на Великдень. Але якщо в цей день тепло, то на Великдень можливий сильний холод.

Вітер і туман на 7 квітня - рік буде неврожайним.

Сніг на Благовіщення - до неврожаю.

Якщо у цей день йде дощ - восени буде багато грибів.

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