Умолял на коленях перед кабинетом: в поликлинике Киева не приняли больного дедушку (видео)

Как уточняется в публикации, случай произошел в столичной клинике на Севастопольской площади.

На кадрах можно увидеть, как пожилой человек, стоя на коленях перед дверями кабинета, упрашивает врача его принять. Т

ут же рядом к общению присоединился еще один мужчина - пациент клиники из очереди, но после некоторых фраз пенсионера умолкает и садится на свое место перед кабинетом.

Пожилого мужчину врач киевской поликлиники не принял без записи (фото: скриншот с видео)

Врач убеждает пожилого мужчину, что принять его без записи она не может - это нарушение правил, и призывает прийти позже, просто предварительно согласовав конкретное время. Медик подчеркивает, что нарушать утвержденную запись на прием других пациентов, которые так же ожидают в очереди, она не имеет права.

Пенсионер с отчаянием говорит, что дойти во второй раз он уже не сможет из-за своих больных ног.

"Я не могу! Я не годный никуда, не годный никуда!" - сокрушается он.

Однако врач в итоге закрывает двери, и мужчина, прилагая усилия, поднимается, и медленно уходит.

В поликлинике Киева больного пенсионера не приняли без записи (фото: скриншот с видео)

Другие пациенты не предлагали пенсионеру уступить свое место в очереди, и каждый дожидался согласованного времени приема.

Что помешало мужчине записаться к врачу заранее - не ясно. Вероятно, он надеялся попасть на прием в режиме живой очереди, но у врача, очевидно, уже был заполнен график приема пациентов на это время.

Видео: в Киеве врач в поликлинике не приняла больного пожилого человека без записи