Битва титанов. Названы 5 самых популярных брендов смартфонов в 2024 году

По данным Counterpoint, продажи смартфонов выросли на 4 процента в 2024 году, в то время как IDC и Canalys сообщают о росте мировых поставок на уровне 6-7 процентов.

При этом эксперты отмечают, что рост происходит на фоне слабых результатов 2023 года, который стал самым провальным за последние десять лет. Аналитики прогнозируют, что эта позитивная тенденция продолжится в 2025 году.

"2024 год стал годом восстановления и нормализации после тяжелого 2023 года", - говорит Тарун Патхак, директор по исследованиям Counterpoint. "Рынок начал показывать признаки восстановления еще в четвертом квартале 2023 года и растет уже пять кварталов подряд".

Мнения аналитиков разошлись по поводу лидера рынка: Counterpoint утверждает, что по итогам года Samsung занял первое место по рыночной доле, тогда как IDC и Canalys называют лидером Apple.

Однако все три агентства сходятся в том, что третье место уверенно занимает Xiaomi, которая показала самый высокий темп роста среди крупных игроков - продажи компании выросли на 12 процентов по данным Counterpoint. Доля Xiaomi на рынке в 2024 году достигла 14 процентов, что приближает ее к показателю Apple в 18 процентов.

Вслед за ними в рейтинге расположились Oppo (включая OnePlus), Vivo и Transsion Group, в которую входят бренды Tecno и Infinix. Эти компании получили сильные позиции благодаря высоким продажам в Азии и росту в Европе, Африке и Латинской Америке.

Counterpoint и IDC связывают рост продаж в 2024 году с появлением смартфонов, позиционируемых как устройства с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Это стало новой тенденцией на рынке, вытеснив складные экраны с позиции главного тренда.

"Мы наблюдаем снижение спроса на складные смартфоны, несмотря на активные промоакции и маркетинг", - говорит Энтони Скарселла, директор по исследованиям IDC. По его словам, производители теперь уделяют больше внимания внедрению ИИ за счет складных устройств.

Counterpoint прогнозирует, что к 2028 году 90 процентов смартфонов стоимостью выше 250 долларов будут оснащены генеративным ИИ.