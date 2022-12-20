В Бышеве открылся детский сад, восстановленный Фондом братьев Суркис
В Бышеве открылся детский сад "Каштан", пострадавший в результате бомбежек. Его восстановили на средства Фонда братьев Суркисов.
Об этом сообщает сайт "Динамо".
До начала полномасштабной войны этот детский сад посещали около 130 детей. Помещение садика, построенного всего несколько лет назад, испытало значительные разрушения. В результате ракетных ударов была полностью разрушена крыша, выбиты все окна вместе с оконными стеклами, значительные разрушения потерпели и внутренняя отделка садика.
Работа по восстановлению началась летом и планомерно, шаг за шагом, помещение было полностью восстановлено и реконструировано.
На открытии присутствовали первый вице-президент ФК "Динамо" Киев Виталий Сивков, представитель благотворительного фонда Сергей Белик, Бишевский сельский председатель Иван Рознай, представители Киевского областного совета и, конечно же, родители и их дети.
"Для Бишевской общины это заведение является самым социальным. Здесь живет много детей. Это очень значимое заведение, более важное, чем кажется. Главное - это дети. Если с детьми все в порядке, то и в семьях все будет хорошо. Эти благодарности, которые я буду передавать Игорь Михайловичу и Григорию Михайловичу, сделанные не из золота, не из платины, но они от доброй души жителей этой общины. Руководители нашего фонда - патриоты своей страны. Они переживают за наш народ и ищут возможности, чтобы помочь как можно большему числу людей", - заявил Виталий Сивков.