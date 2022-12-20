В Бышеве открылся детский сад, восстановленный Фондом братьев Суркис

До начала полномасштабной войны этот детский сад посещали около 130 детей. Помещение садика, построенного всего несколько лет назад, испытало значительные разрушения. В результате ракетных ударов была полностью разрушена крыша, выбиты все окна вместе с оконными стеклами, значительные разрушения потерпели и внутренняя отделка садика.

Работа по восстановлению началась летом и планомерно, шаг за шагом, помещение было полностью восстановлено и реконструировано.

На открытии присутствовали первый вице-президент ФК "Динамо" Киев Виталий Сивков, представитель благотворительного фонда Сергей Белик, Бишевский сельский председатель Иван Рознай, представители Киевского областного совета и, конечно же, родители и их дети.

"Для Бишевской общины это заведение является самым социальным. Здесь живет много детей. Это очень значимое заведение, более важное, чем кажется. Главное - это дети. Если с детьми все в порядке, то и в семьях все будет хорошо. Эти благодарности, которые я буду передавать Игорь Михайловичу и Григорию Михайловичу, сделанные не из золота, не из платины, но они от доброй души жителей этой общины. Руководители нашего фонда - патриоты своей страны. Они переживают за наш народ и ищут возможности, чтобы помочь как можно большему числу людей", - заявил Виталий Сивков.