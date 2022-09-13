Біполярний розлад у дітей і підлітків: як вчасно розпізнати

За словами лікаря, біполярний розлад (БР) характеризується чіткими періодами манії (підвищений, експансивний, дратівливий настрій, нездатність зосередитися) та постійної цілеспрямованої активності або енергії, що чергуються з періодами тяжкої депресії.

Як проявляється БР у дітей і підлітків?

У дітей та підлітків ейфорія може проявлятися гучним сміхом, надмірною активністю, демонстрацією "щастя понад кордони", що виходять за межі соціально прийнятного вираження емоцій.

Діти можуть відчувати себе всемогутніми, які перевершують інших в іграх, спорті, навчанні, навіть якщо очевидно, що це не відповідає дійсності.

Часто спостерігається непослідовність думок та труднощі з концентрацією, мова може бути гучною та наполегливою.

Діти можуть впадати в лють.

Проблеми зі сном

Для БР характерна швидка зміна настрою протягом короткого періоду часу (майже миттєвий перехід від ейфорії до дисфорії чи дратівливості).

Відмінною ознакою манії є зниження потреби у сні без відчуття втоми. Різке скорочення тривалості сну в дітей віком (порівняно з віковою нормою) і навіть відсутність втоми, нехарактерна будь-якого іншого діагнозу.