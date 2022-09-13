Біполярний розлад у дітей і підлітків: як вчасно розпізнати

Біполярний розлад може проявлятися в ранньому віці, тому треба вчасно звертати увагу на поведінку дітей та підлітків.
Які симптоми БР, в Instagram розповіла доктор Яна Попова.
За словами лікаря, біполярний розлад (БР) характеризується чіткими періодами манії (підвищений, експансивний, дратівливий настрій, нездатність зосередитися) та постійної цілеспрямованої активності або енергії, що чергуються з періодами тяжкої депресії.
У дітей та підлітків ейфорія може проявлятися гучним сміхом, надмірною активністю, демонстрацією "щастя понад кордони", що виходять за межі соціально прийнятного вираження емоцій.
Діти можуть відчувати себе всемогутніми, які перевершують інших в іграх, спорті, навчанні, навіть якщо очевидно, що це не відповідає дійсності.
Часто спостерігається непослідовність думок та труднощі з концентрацією, мова може бути гучною та наполегливою.
Діти можуть впадати в лють.
Для БР характерна швидка зміна настрою протягом короткого періоду часу (майже миттєвий перехід від ейфорії до дисфорії чи дратівливості).
Відмінною ознакою манії є зниження потреби у сні без відчуття втоми. Різке скорочення тривалості сну в дітей віком (порівняно з віковою нормою) і навіть відсутність втоми, нехарактерна будь-якого іншого діагнозу.
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