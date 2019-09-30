За біометричний паспорт потрібно буде платити по-новому: що зміниться з жовтня

Біометричний паспорт, що містить вбудований мікрочіп з особистими даними, потрібно буде оплачувати по-новому з 1 жовтня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

За документ, що дозволяє українцям виїжджати в деякі країни без оформлення візи треба буде платити за новими реквізитами.

Варто відзначити, що з липня вартість оформлення біометричного паспорта та ID-картки значно зросла.

Крім того, в публікації уточнюють, що при реєстрації та оплаті за допомогою онлайн-сервісу Державної міграційної служби України, користувачам не потрібно здійснювати додаткові дії. Оплата за біометричний паспорт буде здійснюватися автоматично за новими реквізитами.

Біометричний паспорт в Україні (фото: УНІАН)

"Зміняться реквізити рахунків для перерахування коштів за надання послуг з оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки і паспорта громадянина України для виїзду за кордон", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали про те, які ще нововведення чекають на українців з 1 жовтня 2019 року.