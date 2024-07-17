Биолог рассказала, какие жиры вредны для здоровья и в каких продуктах их больше всего
Высококалорийная пища является одной из наиболее доступных, но полезны далеко не все жиры. Следует знать, какие жиры считаются вредными и в каких продуктах их больше всего.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Почему жиры важны
Эти соединения помогают лучше усваиваться некоторым витаминам. Речь идет о так называемых жирорастворимых витаминах (А, Е, К и D). Жиры также нужны для роста и развития молодого организма, таких как малышей в возрасте до 5 лет.
Жиры - это источником энергии, а именно самый концентрированный вид энергии. Они содержат почти вдвое больше калорий на грамм, чем белки или углеводы, например сахар или крахмал. Избыток калорий повышает риски избыточного веса, сахарного диабета и даже онкологических заболеваний.
Каким жирам следует отдавать предпочтение
Существует два вида жиров, в зависимости от их химической структуры - насыщенные (твердые при комнатной температуре) и ненасыщенные (жидкие). Насыщенные жиры человек получает из продуктов животного происхождения (мясо и молочная продукция), а ненасыщенные - из растительных источников и рыбы.
Важно отдавать предпочтение ненасыщенным жирам, ведь избыток насыщенных может вызвать проблемы со здоровьем, в частности с сердечно-сосудистой системой.
Где можно найти ненасыщенные жиры
Основными источниками ненасыщенных жиров являются рыба, орехи и растительные масла (например, оливковое, льняное). Подсолнечное масло тоже считается неплохим вариантом, особенно нерафинированным.
Биолог Дарка Озерна рассказала, что даже с растительными маслами важно иметь разнообразие.
Например, в подсолнечной есть полезные жирные кислоты омега-3 и омега-6. Но когда ферментам встречается большое количество жирных кислот омега-6, это способствует развитию воспалительного процесса. Поэтому лучше употреблять разные растительные масла, а не концентрироваться на одном, чтобы избежать неблагоприятных эффектов для здоровья.
Как можно полезно готовить с добавлением масла или сливочного масла:
- хотите приготовить блюдо средиземноморской кухни, то оливковое масло будет хорошо подходить к ризотто или пасте
- добавьте к блюду подсолнечное, рапсовое масло и немного смальца
- азиатский вкус - это арахисовое масло. Положите мясо на холодную сковороду с маслом и добавьте соевый соус
- жарьте сырники на сливочном масле. После каждого раунда давайте сковороде немного остыть и вытирайте ее салфеткой
Что следует знать о насыщенных жирах
Насыщенные жиры содержатся в сливочном масле, кокосовом и пальмовом маслах, мясе, маргарине и т.д. Их следует употреблять в меру.
Определенное количество качественного сливочного масла точно не повредит и даже будет полезным. Однако избыток насыщенных жиров в рационе будет способствовать повышению уровня холестерина. В свою очередь, это связано с более высоким риском в отношении сердечно-сосудистых болезней.
Насыщенные жиры не должны превышать 10% дневной нормы калорий. Если ваша ориентировочная норма - 2000 калорий в день, то из насыщенных жиров следует получать не более 200 калорий. Для примера, в 50 г сливочного масла - 358 калорий.
Если говорить о жирах в целом, взрослым людям от 19 лет рекомендуют получать из жиров не более 30% дневной нормы калорий.
Трансжиры - самый плохой тип жиров для здоровья организма.
Как понять, что продукт содержит трансжиры
Если на упаковке вы увидите отметку "частично гидрогенизированные жиры" - это трансжиры. Лучше не покупать такой продукт.
Что следует знать о трансжирах:
- трансжиры бывают природные (в небольшом количестве содержащиеся в мясных и молочных продуктах коров, овец, коз) и промышленные (образуются при приготовлении продуктов - кондитерских, колбасных изделий, чипсов)
- трансжиры как промышленного, так и природного происхождения одинаково вредны
- запеченная, жареная уличная и ресторанная еда часто содержит промышленные трансжиры.
- насыщенные жиры и трансжиры увеличивают риск атеросклероза, что в свою очередь повышает риск сердечных приступов и смерти
- более 278 тысяч смертей ежегодно вызваны потреблением промышленных трансжиров
Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым людям ограничить потребление трансжиров менее чем до 1% от общего количества калорий. Это 2,2 г в день для рациона в 2000 калорий.
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