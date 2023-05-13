7 лучших перекусов для сжигания жира: смотрите полезный список
Обычно рацион должен состоять из завтрака, обеда и ужина. Однако между этими приемами пищи могут быть перекусы. В них нет ничего плохого, однако стоит стараться делать свои перекусы здоровыми, особенно если вы хотите похудеть.
Вариантами полезных перекусов поделились на сайте Eat This Not That.
Свежие овощи с хумусом
Хумус - это закуска из нутового пюре, которое имеет большое количество растительного белка. Овощи, конечно, полезны и сами по себе, однако с хумусом это получается низкокалорийный и сытный перекус. Исследование показало, что потребление 10 граммов клетчатки из овощей способствует сожжению почти четырех процентов жира.
Смесь орехов и сухофруктов
Магазинные миксы обычно содержат слишком много сахара, поэтому смесь можно приготовить самостоятельно дома. Вы можете добавить то, что любите: сушеные вишни, фисташки и поджаренную кокосовую стружку; грецкие орехи и изюм; пекан, семена подсолнечника и сушеное манго; а также тыквенные семена и сушеные ягоды черники.
Овощи следует добавлять как к основным трапезам, так и к перекусам (фото: eatthis.com)
Греческий йогурт с ягодами
Перекусывая греческим йогуртом, вы насытитесь белком и пробиотиками, помогающими поддерживать здоровье кишечника. Кроме того, йогурт может умерить ваш аппетит, ускорить метаболизм и способствовать потере веса. А ягоды станут отличным источником клетчатки.
Яблоки с арахисовой пастой
Просто нарежьте яблоки ломтиками и сбрызните сверху своей любимой ореховой пастой. Эта закуска содержит много белка и полезных жиров.
Кисломолочный творог
Он имеет низкое содержание жира, насыщенное белком и не имеет большого количества калорий. Это делает его прекрасным перекусом для похудения. Положите его на рисовые хлебцы и добавьте любую начинку по своему выбору.
Не забывайте насыщать свои блюда полезными жирами (фото: eatthis.com)
Тост с авокадо и яйцом
Ни для кого не секрет, что яйца являются источником питательных веществ, но знаете ли вы, что они также могут помочь уменьшить талию? Если на тосты с авокадо положить вкрутую сваренные яйца, закуска станет идеальным балансом полезных жиров и белка. Можно использовать цельнозерновой хлеб с семенами, чтобы получить больше клетчатки и полезных микроэлементов.
Полезные рулетики
Если вы хотите перекус с низким содержанием углеводов, приготовьте рулетики из индейки и сыра. Чтобы увеличить насыщенность, добавьте несколько ломтиков огурца между индейкой и сыром.
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