Біографія за сімома замками: хто така Ірина Коломойська і чому її ніхто не бачив

Проте ми все ж таки розкопали цікаві факти з біографії дружини Ігоря Коломойського - Ірини Михайлівни. І тепер ділимося цією інформацією з вами.

Що відомо про дружину Коломойського?

Дружину Коломойського рідко де можна було побачити разом з чоловіком на світських заходах. Точніше - майже ніколи. Схоже, Ірина Михайлівна не любить великих скупчень народу і перебувати в тіні популярності чоловіка її цілком влаштовує.

Цікаво, що ніхто з журналістів досі навіть не "пронюхав" про вік пані Ірини. Деякі таблоїди ще років сім тому писали, що їй 47, 48 або навіть 49 років. Слідуючи логіці, сьогодні дружині 58-річного Коломойського десь 55. Однак існує й інша інформація: Ірина молодша за свого чоловіка всього на півтора року. Таким чином, сьогодні їй, швидше за все, трохи за 56 років.

Дівоче прізвище Ірини Коломойської - Чигрина. Вона з простої сім'ї середнього достатку. Отримала педагогічну освіту і деякий час навіть працювала в школі вчителькою.

Зі своїм майбутнім чоловіком Ірина познайомилася в піонерському таборі влітку 1978 року. Вже будучи студентами, у першій половині 80-х, вони вирішили одружитися. Через рік після весілля у молодих батьків народилася донька Анжеліка.

Деякий час Ірина з чоловіком і дітьми жили в Криму (туди вони переїхали в 1999 році, після народження сина Григорія). Але клімат молодшій дитині не підійшов. Тому Коломойський з родиною перебралися на берег Женевського озера в Швейцарії.

В цьому будинку нібито живе Ірина Коломойська (фото: pravda.com.ua)

Як виглядає дружина Коломойського?

Як ми вже писали вище - спільних фото Ігоря та Ірини Коломойської в мережі знайти просто нереально. А що вже тоді говорити про особисті фото дружини бізнесмена?..

Правда, в інтернеті "гуляє" одна ретро-фотографія з підписом "крайня праворуч Ірина Чигрина - майбутня дружина Коломойського". І все.

Ірина Михайлівна крайня праворуч (фото: gorod.dp.ua)

Цей знімок показала журналістам Людмила Пашаєва, яка зараз працює в одній зі шкіл Дніпра, а колись була вожатою Ігоря Коломойського.

Вона, до речі, свого часу розповіла "історію кохання" Ігоря та Ірини.

"Я була очевидцем народження почуттів Ігоря, що в майбутньому призвели до створення сім'ї... Мені пощастило спостерігати, як у Ігоря в таборі зав'язалися дружні стосунки, потім переросли на кохання, з Ірою Чигриной - його нинішньою дружиною. Іра була тиха, спокійна дівчина, дуже вдало за характером доповнила імпульсивного і яскравого Ігоря. Рада, що у них склалася чудова сім'я!" - говорила Пашаєва в інтерв'ю сайту "Дніпропетровська галерея - все про місто".