Білик вперше зізналася про жорстоке насильство чоловіка: я знімала побої на голові

Ірина Білик вперше відверто розповіла, що її бив колишній чоловік - хореограф Дмитро Коляденко. Зараз українська співачка одружена фотографом Асланом Ахмадовим, від нього у неї є чотирирічний син. Зараз зірка згадує минуле без гіркоти, але визнає, що всі чоловіки її дуже любили і вона ні про що не шкодує. Правда, насильство з боку колишніх коханих Ірина все ж таки переживала.

Так, наприклад, Білик розповіла, що Дмитро Коляденко різав картини в квартирі і хапав її за волосся, хоча зараз їх відносини дуже ніжні і дружні. На концертах тільки йому дозволено називати її "біличка".

"Діма різав картини, хапав мене за волосся. Юра Нікітін запропонував вийти заміж, подарував кільце. Коли я відмовилася, він забрав його. Якби в моєму житті не трапилися ці драми, я б ніколи не змогла написати стільки пісень", - розповіла співачка в інтерв'ю виданню "Гордон".

Білик повідомила, що Коляденко бив її до синців на голові, вона навіть писала заяву в поліцію.

"Я знімала побої на голові. І ці жінки з міліції хотіли Діму вбити, коли побачили мої синці, садна. Але я йому все простила, ми продовжуємо спілкуватися, тому що він дуже талановита людина, дуже душевний. Напевно ці дивні речі з людиною робила велика любов. Він і справді дуже ревнивий", - зізналася зірка.

Як повідомила Білик, зараз Коляденко все одно любить тільки її, у нього не було серйозних романів після стосунків зі співачкою.

Як ми раніше писали, вдома я отримаю скандал: Ірина Білик несподівано висловилася про ревнощі свого чоловіка.