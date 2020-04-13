Вдома я отримаю скандал: Ірина Білик несподівано висловилася про ревнощі свого чоловіка

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

За словами співачки, тільки вдома Аслан висловлює свою думку

Коханого співачки Ірини Білик дратує увага до неї інших чоловіків, про це стало відомо у програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна». Ірина Білик у шлюбі з фотографом Асланом Ахмадовим, який, за її словами, неспокійно ставиться до надмірної увагу до неї з боку сторонніх чоловіків.

«У мене чоловік азербайджанець, Аслан Ахмадов. Азербайджанців, я помітила, дратує тільки одне – коли поруч зі мною знаходяться гарні, красиві мужчини. Просто я знаю, він може посміхатися, буває за лаштунками до мене підходять. Але всі вони мене цілують в щічку. Це мої друзі з різних груп, музиканти. Але дома він говорить: «А хто це, а хто був», - поділилася співачка на каналі «Україна».

Наприклад, колишній коханий Білик, хореограф Дмитро Коляденко, полюбляє робити їй сюрпризи.

«У мене таке хобі - раз на 15 років робити їй пропозицію і дарувати перстні з діамантами», - говорить Коляденко, який мав бути спочатку хореографом ювілейного туру Ірини Білик, але цю роботу зробив Ахмадов.

Інший давній друг зірки презентував їй електромобіль. Законний чоловік ставиться до таких неймовірно коштовних подарунків, за його ж словами, нормально.

«Ірині подарували машину? Ну добре, вона велика артистка, їй повинні робити розкішні подарунки. Даруйте діаманти, - говорить Ахмадов і додає, - Я не ревнивий чоловік, тому що я абсолютно впевнений у собі, абсолютно впевнений в Ірі».

Та Білик говорить, саме ревнощі стали причиною їхньої найбільшої сварки.

«Ну, звичайно, приревнував мене. Там хтось подивився. То додому прийшли – там були такі розбірки в кварталі, я думала - все вже, кінець, - запевняє співачка і додає, що саме через шанувальників Аслан влаштував грандіозний скандал. Тому під час свого всеукраїнського туру зірка попросила прихильників поводитися скромніше, - Давайте не обійматись щільненько, тому що вдома я отримаю о, який скандал».

Нагадаємо, раніше Ірина Білик зворушила фото з сином і визнанням про виховання дітей.