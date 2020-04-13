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Ірина Білик і Аслан Ахмадов розповіли про своє перше побачення

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.04.2020 - 09:56
Ірина Білик і Аслан Ахмадов розповіли про своє перше побачення
Ірина Білик і Аслан Ахмадов (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Закохані не можуть згадати перше побачення

В ефірі програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна», співачка Ірина Білик та її чоловік, фотограф Аслан Ахмадов згадали своє перше побачення.

За словами Ірини Білик, вона приїхала до Москви на фотосесію до Аслана Ахмадова. Зустрілися творчі особистості у ресторані. Щоправда, в Ірини та Аслана різні погляди на цей вечір.

«Ви знаєте, я навіть не можу сказати, що це було перше побачення. Тому що у нас це все відбувалося так поступово і в роботі, тобто воно поступово переросло в якісь цілодобові смс-ки», - пригадує Ахмадов.

Перша зустріч дійсно була діловою.

«Я приїхала до нього, щоб запропонувати себе познімати. Але в доброму сенсі цього слова», - говорить співачка.

Попри те, що Ірина з Асланом ще 4 роки тому розписалися, їхній шлюб можна назвати гостьовим, адже живе пара на дві країни. Аслан стверджує, що за весь час їхніх стосунків, ніколи не мав сварок з Іриною Білик.

Нагадаємо, раніше Ірина Білик стурбувала мережа одкровенням про розставання.

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