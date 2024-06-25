Большинство мужчин пропускают этот ежедневный ритуал и вредят своей коже: о чем речь

Регулярное увлажнение необходимо для здоровой кожи. Часто мужчины пропускают это, что приводит к некоторым проблемам с кожей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Почему мужчины не увлажняют лицо

Дерматолог Пурвиша Пател рассказала, что когда речь идет о режимах ухода за кожей, мужчины, как правило, неприхотливы.

Мужчины обычно не привыкли наносить средства на кожу. Им также может не нравиться липкость, возникающая после нанесения средства.

Женщины обычно разрабатывают многоэтапную процедуру ухода за кожей начиная с молодого возраста.

Кожа является самым большим органом тела, и она действует как барьер. Когда кожа здорова, она предотвращает проникновение в организм бактерий, аллергенов, раздражителей и других элементов окружающей среды, а также удерживает воду и влагу внутри.

Людям с сухой кожей может не хватать некоторых соединений, что может придать коже сухой, грубый вид с морщинами. Тогда кожа будет чесаться, раздражаться, воспаляться и быть более склонной к травмам.

Использование увлажняющего крема может действовать как временный барьер и позволять коже восстанавливаться.

Следует помнить, что с возрастом увлажнение имеет решающее значение, поскольку кожа естественным образом теряет влагу и коллаген, что может усилить красноту, тонкие линии, морщины и сухость.

Что возникает после бритья

Бритье может лишить наружный слой кожи. Если вы бреетесь слишком тщательно, у вас могут возникнуть раздражение от бритвы или вросшие волосы. Увлажнение после этого может помочь восстановить кожный барьер и предотвратить некоторые из этих проблем.

Выбор наиболее эффективного увлажняющего средства часто зависит от типа кожи. Выделяют следующие категории:

чувствительная кожа может испытывать жжение или жжение после использования продукта

нормальная кожа чистая и нечувствительная

сухая кожа шелушится и чешется

жирная кожа блестит

комбинированная кожа на одних участках сухая, а на других жирная

К тому же важно ежедневно наносить увлажняющие кремы из SPF на участки, подвергающиеся воздействию солнца.

Вы также должны искать продукты с пометкой "некомедогенные", то есть они разработаны таким образом, чтобы не закупоривать поры и не вызывать прыщей.

Увлажняющие средства, содержащие антиоксиданты, такие как витамины С и Е или ниацинамиды, могут минимизировать повреждение солнцем и воспаление.

Как часто нужно увлажнять кожу

Необходимо каждый день наносить увлажняющий крем на лицо и тело, а также использовать солнцезащитный крем на открытых участках.

Лучшее время для увлажнения - сразу после душа. Это помогает удерживать воду в коже.