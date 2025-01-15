Больше никаких скручиваний! Вот какое упражнение сделает вам идеальный пресс на зависть всем

В течение многих лет традиционные скручивания считались лучшим упражнением для укрепления брюшного пресса. Однако эксперты по фитнесу начали выступать за более эффективные и функциональные методы развития этой важной части тела.
Какое упражнение очень эффективно и сделает идеальным ваш живот, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.
Одним из самых рекомендуемых упражнений является планка, которая предлагает многочисленные преимущества для комплексного укрепления пресса.
Кор относится к группе мышц, которая включает не только мышцы брюшного пресса, но также мышцы нижней части спины, косые мышцы, диафрагму и мышцы тазового дна.
Крепкие мышцы пресса необходимы для хорошей осанки, предотвращения травм и повышения эффективности во время различных физических нагрузок.
Попрощаться с традиционными скручиваниями не означает отказаться от укрепления своего ядра. Напротив, применение таких упражнений, как планка, может предложить более эффективные и функциональные результаты.
Комплексная активация мышц
Планка задействует одновременно несколько групп мышц, включая мышцы живота, ягодиц, плеч и спины. Это обеспечивает более полную тренировку по сравнению с традиционными скручиваниями.
Улучшенная стабильность
Сохраняя статическое положение, планка помогает развивать стабильность и контроль над телом, что важно для выполнения других упражнений и повседневной деятельности.
Уменьшение риска травм
Укрепление кора с помощью таких упражнений, как планка, может помочь предотвратить травмы нижней части спины, улучшая выравнивание осанки и предоставляя дополнительную поддержку во время динамических движений.
Благодаря своей способности активировать несколько групп мышц и улучшать общую стабильность тела, планка становится важным инструментом для любой фитнес-программы.
Кстати, тренер назвал популярный у украинцев продукт, от которого растет живот.
Ранее мы рассказывали о точном времени для завтрака, если вы хотите похудеть.