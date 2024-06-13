Больше никаких краж: Google тестирует новую функцию безопасности для Android-смартфонов

Детали нововведения

Функция Theft Detection Lock, используя ИИ, распознает необычные резкие движения мобильного устройства, которые могут указывать на попытку кражи. Признаками кражи также могут быть попытки использовать телефон в другой сети или длительное нахождение вне доступа в часто используемой сети.

Эта функция была представлена в рамках более масштабных улучшений конфиденциальности и безопасности, запланированных для Android 15, включая защищенное паролем хранилище "личное пространство" для конфиденциальных приложений и данных.

Доступ в "личное пространство" будет требовать дополнительного уровня аутентификации. Однако Theft Detection Lock будет доступен и на более старых версиях Android через обновление сервисов Google Play.

Бразилия была выбрана первым регионом для тестирования функции Theft Detection Lock из-за частых случаев кражи телефонов.