Больше не титулованные: какие санкции получили Лорак, Повалий, Егорова и другие

Ани Лорак, Таисия Повалий, Анна Седокова и Регина Тодоренко - уроженки Украины. Но в погоне за славой они покинули родную страну и начали строить карьеру в России.

Ведущая Снежана Егорова давно высказывала свои антиукраинские взгляды и даже оказывала поддержку Путину. Известно, что она перебралась жить в Турцию.

Телеведущая Оксана Марченко - супруга Виктора Медведчука. По некоторым данным она сейчас находится в Беларуси.

После начала полномасштабной войны России против Украины, эти артистки ни разу не высказались против действий правительства РФ и не поддержали страну, в которой родились и выросли.

Какие санкции они получили:

1. Блокирование активов - временное лишение прав пользоваться и распоряжаться активами, которые принадлежат физическому или юридическому лицу, а также активами, к которым такое лицо прямо или непосредственно (через другие физические или юридические лица) осуществляет действия и которые можно трактовать как право распоряжения ими.

2. Ограничение торговых операций (полная отмена)

3. Полная отмена транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

4. Предотвращение выведения капитала за пределы Украины.

5. Аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для совершения определенных видов деятельности, а именно - разрешений на использование недр.

6. Запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или непосредственно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах.

7. Запрет на выдачу разрешений, лицензий Нацбанка Украины на совершение инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства.

8. Остановка выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежными картам, эмитированных резидентами иностранного государства.

9. Запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

10. Остановка культурного обмена, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами.

11. Аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров и соглашений.

12. Лишение государственных наград Украины, других форм награждения.

13. Запрет на приобретение в собственность земельных участков

14. Другие санкции, которые отвечают принципам их применения, установленных Законом (остановка операций по счетам физического лица, запреты на заключение договоров).

Стоит отметить, что у Ани Лорак было два звания - народная артистка Украины и заслуженная артистка Украины. Обеих она лишилась.

У Повалий было наград побольше - заслуженная артистка Украины, народная артистка Украины и несколько орденов. У Седоковой были награды в Украине только музыкальные.