Не больше и не меньше: сколько точно часов солнца в день нужно помидорам

Сколько солнца нужно томатам

Чтобы помидоры росли крепкими и щедро плодили, им нужно не менее 6-8 часов прямого солнца ежедневно. Этого достаточно для фотосинтеза, который дает растению энергию для образования плодов.

Если солнца будет больше - еще лучше, но важно не перегреть растения в жаркие дни. Лучшие результаты дает расположение кустов в хорошо освещенном месте, с возможностью утреннего и дневного солнца.

Солнце способствует не только росту, но и усиливает вкус плодов. Недостаточное освещение может привести к снижению урожайности или задержке цветения.

Что бывает при недостатке солнца

Когда томатам не хватает солнечного света, они становятся слабыми и вытянутыми. В таких условиях растение может выжить, но его способность к плодоношению значительно уменьшается. Особенно страдают крупноплодные сорта - они просто не успевают вызреть.

Наилучшим вариантом в частично затененных местах являются помидоры черри или мелкие кустовые сорта. Кроме плохого урожая, могут возникать проблемы с хлорозом листьев и слабым иммунитетом растений. В крайних случаях помидоры вообще перестают расти и погибают.

Помидоры любят солнце, а не чрезмерное (фото: Freepik.com)

Что бывает, когда солнца слишком много

Помидоры обожают солнце, но его избыток тоже может нанести вред. В жаркие дни под палящими лучами плоды могут получить солнечные ожоги.

Это выглядит как белые или сероватые пятна на поверхности помидоров, которые портят внешний вид и вкус. Особенно уязвимы растения, которые сильно обрезали или те, что ослаблены болезнями.

Чтобы избежать перегрева, стоит использовать мульчу, регулярный полив и защиту от полуденного солнца. В южных регионах даже советуют затенять кусты легкими материалами в самые жаркие часы.

Как правильно выбрать участок для томатов

Для помидоров лучше всего подходит южная или юго-западная часть сада, где есть максимальный доступ к солнцу. Стены или заборы, отражающие свет, также могут помочь.

Если солнца слишком много, можно высаживать томаты рядом с высокими растениями, которые немного прикроют их в жаркие часы. Выращивание в контейнерах позволяет перемещать растения в самое выгодное место в течение дня.

А если солнца наоборот не хватает - лучше выбирать сорта, выдерживающие частичную тень. Главное - обеспечить хотя бы 6 часов активного света, и тогда кусты отблагодарят вкусными плодами.