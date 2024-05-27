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Больше света: 5 способов сделать темную комнату светлее

Как сделать светлее темную комнату (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Внутренние помещения с небольшим количеством природного света или вообще без него могут быть сложными для декорирования. Обычно цвета кажутся насыщеннее, а в тени декор может выглядеть громоздким. Однако некоторые интерьерные решения могут сделать комнату светлее.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Выбирайте светлые цвета для стен

Темные цвета краски только сделают комнату более мрачной - вместо этого выбирайте более светлый фон. Предпочтите цвет стен, который будет отражать свет в пространстве, а не поглощать его.

Светлые стены будут отражать свет (иллюстрация: Freepik)

Оттенки бежевого, белого, бледно-серого и коричневого - это примеры цвета краски для стен или обоев, которые эксперты рекомендуют использовать в темной комнате.

Добавьте зеркал

Зеркала могут прекрасно отражать свет - от ламп, верхнего освещения, свечей и т.п., рассеивая его по комнате. Размещайте зеркала так, чтобы они отражали естественный свет по всей комнате, придавая ей глубину и яркость.

Зеркала рассеивают свет (иллюстрация: GettyImages)

Этот дизайнерский трюк может создать впечатление, будто в комнате вдвое больше света.

Использование светоотражающих поверхностей

Кроме зеркал, существует множество других типов отражающих свет поверхностей, таких как стекло, акрил и глянец.

Подумайте об использовании стеклянного журнального столика, акриловых стульев или глянцевых шкафов, чтобы повысить общую яркость и эстетическую привлекательность комнаты.

Выбирайте более светлую мебель

Внимательно выбирайте материалы для мебели и там, где это возможно, выбирайте более светлые цвета - со светлой обивкой или отделкой из натурального дерева, чтобы сохранить чувство легкости.

Выбирайте светлую мебель или с натуральным деревом (иллюстрация: Freepik)

Избегайте громоздких или темных предметов, которые могут визуально отяготить пространство.

Используйте легкие ткани для отделки окон

Не уменьшайте то небольшое количество света, которое может быть в вашей комнате, закрывая окно плотными шторами. Если вам нравится идея тяжелой ткани для уединения или сохранения тепла в холодные месяцы, подумайте о том, чтобы использовать два слоя более легкой ткани.

По словам дизайнеров, можно добавить легкий тюль к имеющимся шторам. Это сохранит тепло, когда и тюль, и штора будут закрыты, однако смягчит интерьер и будет пропускать свет.

Кстати, раньше мы писали о том, где лучше не ставить диван.

А также рассказывали о том, как создать бохо-стиль дома.

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