Больше вреда, чем пользы: 6 вещей, с которыми не следует использовать смягчитель для тканей

Как работает кондиционер для ткани

Кондиционер для белья покрывает ткань, разглаживает волокна и делает ее более мягкой, оставляя после себя легкое покрытие, которое можно ощутить на ощупь.

Продукт создает защитный слой на определенных тканях, который не только оставляет вашу одежду ароматной, но и уменьшает трение между волокнами.

Когда не следует использовать смягчитель для ткани

Хотя есть большой соблазн тянуться к бельевому кондиционеру каждый раз, когда вы загружаете одежду в стиральную машину, лучше сначала проверьте, какой тип одежды вы чистите.

Шерсть и деликатные натуральные ткани

Если вы используете кондиционер для белья во время стирки или сушки деликатных шерстяных вещей, возможно, следует отказаться от этой привычки.

Ворс в таких материалах, как шерсть, кашемир и мохер, придает им легкость и пушистость, но если их мыть с кондиционером, они могут потерять свою текстуру и будут хуже держать тепло.

Пуховики и одеяла с наполнителем

Поскольку смягчитель для ткани создает восковую пленку, его опасно использовать для пуховых или перьевых изделий, таких как одеяла, куртки и пальто.

Пуховые и перьевые изделия должны иметь крохотные воздушные промежутки между перьями, а использование кондиционера покрывает перья и сплющивает их. Как в случае с шерстью, такие вещи лучше стирать с чем-то легко вымывающимся.

Купальники

Обычно изготовленные из эластичных синтетических материалов, купальники никогда нельзя стирать с бельевым кондиционером.

Купальники из таких тканей как спандекс, лайкра, эластан, нейлон и полиэстер, не поглощают много воды и, следовательно, быстро сохнут.

Стирка купальников с бельевым кондиционером может привести к тому, что они будут впитывать больше влаги, что может замедлить процесс высыхания и оставить неприятный запах.

Спортивная одежда

Хотя может возникнуть соблазн постирать или высушить тренировочную одежду с кондиционером, этого делать не рекомендуют. Если вещи изготовлены из впитывающей влаги ткани, это может принести больше вреда, чем пользы.

Покрытие, оставляемое кондиционером для белья, может уменьшить свойства этих тканей.

Лучшим вариантом является использование энзимного моющего средства или безопасного для цвета отбеливателя, чтобы удалить какие-либо масла и сделать ткань как можно более мягкой, не ухудшая при этом свойства волокна.

Полотенца

Хотя смягчитель для ткани может сделать полотенца невероятно мягкими и приятными на ощупь, это вещество может привести к тому, что они потеряют свою эффективность.

Большинство кондиционеров могут накапливаться в волокнах полотенец и со временем уменьшать их поглотительную способность. Это может привести к тому, что полотенца придется стирать чаще, что приведет к разрушению волокон ткани и, как следствие, к износу.

Микрофибра

Микрофибра входит в состав многих распространенных предметов домашнего быта, таких как подушки и одеяла, а также может являться элементом материала тканей.

Подобно полотенцам, кондиционер для белья может скапливаться на ткани из микрофибры и создавать восковидный налет. Со временем это разрушает ткань и приводит к ее повреждению.