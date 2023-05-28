Больше напоминает сквер, чем кладбище: создали особенные проекты для военных захоронений (фото)

Какие проекты признали лучшими

Жюри выбрало 3 лучших проекта для обустройства военных захоронений.

Победителем стал авторский коллектив из трех участников из Луцка, Киева и Нововолынска. Команда предлагает разместить на территории монумент погибшим воинам и место возложения цветов, сквер для посетителей, площадь для торжественных мероприятий.

Визуализация проекта

Второе место занял проект, предложивший разделить территорию на три зоны. Первая - для торжественных событий, церемоний и мероприятий. Вторая - для захоронений с пешеходными дорожками и зелеными насаждениями. Третья - для чествования военных высоких чинов и местных героев.

Визуализация проекта

Третье место занял проект, предлагающий разделить территорию на две зоны - одну для захоронений, другую - для церемоний.

Жюри советует разработчикам окончательного проекта объединить планы трех победителей в один проект. Они отмечают, что территория должна органично сочетаться с нынешним кладбищем и при этом быть не слишком помпезной.

Также они предлагают убрать лишнее озеленение и устанавливать более традиционные надгробия - в форме казацкого креста или прямоугольных плит.

Визуализация проекта

Какие еще проекты были на конкурсе

Один из конкурсных проектов советует разделить сектор военных захоронений на три функциональных зоны: первая - зона с монументом погибшим воинам, вторая - площадь для проведения торжеств, третья - место для захоронений.

"Решили не создавать классический монумент, а вместо него создать архитектурную композицию плачущих высоких стен с мемориальными досками, которые являются символическим образом, выражающим грусть, боль и чувство потери. Предусмотрено место чествования погибших воинов на первой функциональной зоне", - заявляют авторы.

Проект под номером "251201" предложил переосмыслить концепцию традиционного кладбища. По их видению кладбище должно напоминать парк или сквер, где основная роль принадлежит природе, в которую люди будут интегрировать память о себе.

"По нашему замыслу именно таким должно быть кладбище - это место созерцания, медитации, молитвы, сознательного пребывания в пространстве, где основной вид взаимодействия со средой - это наблюдение", - объясняют авторы.

Визуализация проекта

Разработчики проекта под номером "270591" предлагают сохранить уже имеющийся ландшафт, потому что родные виды придают силы и ощущения дома.

"В проекте мы стараемся сохранить и воспроизвести ощущение домашнего уюта, ведь наши павшие герои и героини возвращаются домой, к своим родным пейзажам. Сегодня, к сожалению, на щите", - заявляют проектанты.

Визуализация проекта

Разработчики проекта "130422" предлагают обустроить место, где можно почувствовать атмосферу спокойствия и умиротворения.

"При входе разместилась полукруглая церемониальная площадь, где родные и близкие могут провести в последний путь своих родителей, детей, боевых товарищей. Здесь находится мемориальная стела, напоминающая о том, какую высокую цену заплатило наше государство за свою свободу. Фрагменты и обломки разрушенных зданий, части боевой техники, использованные снаряды, собранные со всей страны, застыли в бетоне, который объединяет и запечатлевает все воспоминания об этой войне для будущих поколений", - говорят авторы.

Визуализация проекта

Проект "213012" хочет разделить территорию на 6 частей: зона захоронений, зона флагштока, зона туалета, зона главного входа, парковая и монументальная зоны.

Интерьер главного входа на кладбище авторы предлагают сделать из большого количества арок и насаждений.

Визуализация проекта

Проект "231806" стремится отметить традиционные мотивы памяти погибших героев, действовавших еще со времен казачества.

По их замыслу, пространство кладбища должно быть уютным, озелененным и умиротворенным, чтобы родные павших могли спокойно вспоминать близких и чтить их.

Визуализация проекта

Авторы проекта "924211" предлагают обустроить вход на кладбище. Монументальные конструкции будут украшать периметр участка, а по центру будет установленно украинское знамя.

А на территории с надгробными плитами проектанты советуют обустроить места для отдыха, где будут проводиться торжественные мероприятия.

Визуализация проекта

Авторы проекта "453535" хотят создать визуализацию креста по центру кладбища, под которым будут мемориальные доски. Они также разработали собственные варианты надгробных плит, на которых родственники смогут выбирать, что размещать.

Визуализация проекта