Больше пользы или вреда: врачи объяснили, как именно бюстгальтер влияет на женское здоровье

Носить бюстгальтер полезно для здоровья или нет

Чуть ли не у каждой женщины есть ритуал - возвращаюсь домой с работы, она с облегчением снимает бюстгальтер.

Основательница бренда нижней одежды Фиби Кунитоми отмечает, что хоть это и заставляет женщин вздохнуть с облегчением, но постоянное хождение без бюстгальтера может вызывать боль, особенно у женщин с большой грудью.

"У некоторых женщин тяжелая грудь и без поддержки она может напрягать спину и ухудшать осанку, особенно во время физических нагрузок", - заявила Фиби.

Но акушер-гинеколог Лаки Секхон отмечает, что отказ от бюстгальтера может дать ряд преимуществ женщинам, независимо от размера их груди.

Она объясняет, что мышцы у женщин недостаточно сильны, чтобы обеспечить надлежащую поддержку груди. Но со временем тело естественным образом начнет поддерживать грудь без посторонней помощи.

Врачи назвали несколько положительных эффектов для здоровья после отказа от бюстгальтера.

Лучшая форма груди и мышечный тонус

Бытует ошибочное мнение, что грудь со временем обвиснет, если не носить бюстгальтер.

Но на самом деле именно ношение бюстгальтера может привести к дряблости, поскольку мышцы, поддерживающие грудь, со временем становятся "ленивыми", заявляет врач Секхон.

"Женщины, которые длительное время не носят бюстгальтера, часто говорят, что это приводит к тому, что их грудь со временем становится более упругой и круглой", - рассказала врач.

Такое утверждение даже имеет научное основание. Профессор Университета Франш-Конте Жан-Дени Руйон провел 15-летнее исследование, в котором изучил привычки ношения бюстгальтеров более 300 женщин.

Его исследования показали, что отсутствие бюстгальтера укрепляет женскую грудь, поскольку мышечные ткани становятся сильнее и обеспечивают естественную поддержку.

Доктор Секон предупредил, что женщинам могут понадобиться недели или месяцы, чтобы "нарастить мышцы" груди и спины после того, как они откажутся от бюстгальтера. Также они могут почувствовать немного большее напряжение спины, особенно если имеют большую грудь.

Лучшая циркуляция

Ношение тесного бюстгальтера может препятствовать кровотоку к мышцам спины и груди, что приводит к боли в мышцах спины, заявляет врач Секхон.

Если отказаться от такого белья, можно значительно улучшить кровообращение. Особенно это касается тех, у кого большая грудь и им нужны более тесные чашечки для поддержки.

Меньшие риски появления прыщей

По словам доктора Секхона, регулярное ношение бюстгальтера имеет тенденцию задерживать влагу, грязь и пот на коже груди. Это может привести к закупорке пор и раздражению кожи.

Дерматолог Морган Рабах сказал, что это раздражение кожи может быть так называемым механизмом акне.

"Это тип акне, который возникает вследствие трения кожи или давления на кожу. Некоторые люди могут получить это от ношения бюстгальтера, особенно когда они тренируются и оставляют на себе потную одежду", - рассказала Рабах.

Каким должен быть правильный бюстгальтер

Для тех, кто не готов отказаться от бюстгальтера, стоит хотя бы учитывать следующие моменты при выборе этого аксессуара.

Бюстгальтер должен быть комфортным. Ремень должен быть плотным, но удобным и ровным по всему кругу. Чашки должны плотно прилегать, не иметь просветов и выпячивания. Ремешки следует отрегулировать так, чтобы они облегали кожу, не впиваясь в плечи.

Если в конце дня у вас возникает боль от ношения бюстгальтера, попробуйте размять спину, плечи и немного растянуть грудь.