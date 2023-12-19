Билл Гейтс признался, какую проблему хотел бы решить раз и навсегда

Выдающийся предприниматель Билл Гейтс признался, что его благотворительный фонд пытается преодолеть одну из важнейших проблем человечества. Обнаруженное решение поможет, в частности, существенно сократить детскую смертность.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог GatesNotes рассказывает о деятельности миллиардера и филантропа на пути решения этой проблемы.

Какую глобальную проблему стремится решить Гейтс

В своем блоге миллиардер признался: "Меня часто спрашивают, что бы я выбрал, если бы мог решить только одну проблему".

Ответ у него один - он бы хотел побороть недоедание.

"Это - самая большая несправедливость в мире, связанная со здоровьем. Она поражает примерно каждого четвертого ребенка", - уточнил эксперт.

По его словам, если ребенок в течение первых двух лет жизни не получает достаточное количество пищи, он не способен развиваться должным образом - ни физически, ни умственно.

"Преодолевая недоедание, мы сможем уменьшить одну из самых больших причин детской смертности", - считает предприниматель.

Причины недоедания

Гейтс объяснил, что причины недоедания гораздо сложнее, чем может казаться на первый взгляд.

Еще около 15 лет назад исследователи заметили, что пероральные детские вакцины (капли против полиомиелита и т.п.) не были максимально эффективными (не усваивались должным образом) в местах с высоким уровнем недоедания.

Исходя из этого, ученые начали подозревать, что бактерии, живущие в человеческом кишечнике - микробиом - могут играть определенную роль в этом процессе.

Это подозрение подтвердилось в 2013 году, когда биолог Джефф Гордон опубликовал историческое исследование, посвященное микробиомам младенцев-близнецов в Малави (стране на юго-востоке Африки).

Для детей недоедание особенно опасно (иллюстративное фото: Рixabay)

Ученый обнаружил, что микробиом является не побочным продуктом организма, а его определяющим фактором. Это стало первой большой подсказкой о том, как уменьшить недоедание среди детей и взрослых - изменив микробиом кишечника.

Со временем ученые определили, что причинами недоедания могут быть:

недостаточное питание

недостаток в рационе определенного питательного вещества

несбалансированная диета

плохое пищеварение или усвоение потребленной пищи

При этом чаще всего от недоедания страдают именно младенцы, маленькие дети и пожилые люди.

Что нужно знать про микробиом кишечника

В целом микробиом - совокупность или "экосистема" всех микроорганизмов, существующих в определенной среде (на коже, в дыхательных путях, кишечнике и т.д.).

Микробиом кишечника человека содержит множество разнообразных бактерий, микроскопических грибов и даже вирусов.

Количество микробов в кишечнике человека - примерно в десять раз превышает количество собственных клеток организма.

Большую их часть в лабораторных условиях культивировать пока не научились, ведь в природной среде все микроорганизмы тесно связаны между собой сложными метаболическими связями. То есть "жить" отдельно друг от друга эти бактерии просто не могут.

Борьба за здоровье и полноценное питание

Крупнейший в мире благотворительный фонд, основанный Биллом Гейтсом и его супругой Мелиндой (Bill & Melinda Gates Foundation, BMGF) пытается "научиться" использовать микробиом кишечника для лечения и предотвращения недоедания.

Полноценное питание - основа здоровья (фото: gatesfoundation.org)

По словам предпринимателя, за последние 10 лет исследователи узнали про микробиом кишечника больше, чем 1000 лет до того.

"Мы обнаружили, что бактерии, живущие в кишечнике, могут находиться в дисфункциональном состоянии, что приводит к воспалению. Поэтому организм не может усваивать питательные вещества", - рассказал он.

Кроме того, согласно проведенным исследованиям, бороться с этой проблемой лучше на ранних стадиях.

Исходя из вышесказанного, Gates Foundation работает над созданием порошкообразной пищевой пробиотической добавки, которую можно давать маленьким детям добавляя в грудное молоко.

Согласно еще одному важному исследованию, микробиом ребенка связан с микробиомом матери. Следовательно, "ликвидация воспаления в утробе матери может иметь дополнительные преимущества для женщины, плаценты и развивающегося плода".

Бизнесмен признал, что "непонятно, как именно будут выглядеть эти "живые" биотерапевтические препараты или как их будут применять, поскольку стадия исследования - очень ранняя".

"Я не могу дождаться, чтобы увидеть, сколько еще мы узнаем. И как мы будем использовать знания, чтобы спасать жизни - в следующем году", - подытожил Гейтс.