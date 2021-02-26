Білл Гейтс зайшов у Clubhouse і зробив заяву про Bitcoin

Мільярдер і філантроп сказав ведучому Ендрю Соркіну, що свій вибір щодо вкладення коштів робив не на підставі того, чи буде предмет інвестицій коштувати дорожче для інших.

У більш ранньому інтерв'ю Гейтс висловлювався про ентузіазм засновника Tesla Ілона Маска з приводу віртуальної валюти.

"Я зазвичай думаю, що якщо у вас менше грошей, ніж в Ілона, вам, ймовірно, слід бути обережними. У Ілона тонни грошей, і він дуже досвідчений, тому я не хвилююся, що його біткойн буде безладно підвищуватися чи знижуватися", - сказав він Bloomberg.

Зауважимо, що вартість біткойна підскочила майже на 50% після заяви Tesla про придбання валюти на 1,5 мільярда доларів і плани взяти її як оплата. Втім, пізніше вона впала на 20%.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен назвала віртуальну валюту "вкрай неефективним способом проведення транзакцій".

Білл Гейтс довгий час скептично ставився до біткойна. У 2018 році він сказав в інтерв'ю телеканалу CNBC, що якби міг, то "скоротив" його.

Коротка продаж належить практиці запозичення чогось (зазвичай - акцій), продажу їх, очікування падіння ціни, а потім викупу їх назад за нижчою ціною та їх поверненню.