Білл Гейтс зайшов у Clubhouse і зробив заяву про Bitcoin

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс в чаті в соціальній мережі Clubhouse зізнався, що не інвестував у біткойни (Bitcoin), позаяк воліє вкладати гроші в компанії, "що виробляють продукти", в тому числі вакцини проти малярії та кору.
Про це передає BBC.
Мільярдер і філантроп сказав ведучому Ендрю Соркіну, що свій вибір щодо вкладення коштів робив не на підставі того, чи буде предмет інвестицій коштувати дорожче для інших.
У більш ранньому інтерв'ю Гейтс висловлювався про ентузіазм засновника Tesla Ілона Маска з приводу віртуальної валюти.
"Я зазвичай думаю, що якщо у вас менше грошей, ніж в Ілона, вам, ймовірно, слід бути обережними. У Ілона тонни грошей, і він дуже досвідчений, тому я не хвилююся, що його біткойн буде безладно підвищуватися чи знижуватися", - сказав він Bloomberg.
Зауважимо, що вартість біткойна підскочила майже на 50% після заяви Tesla про придбання валюти на 1,5 мільярда доларів і плани взяти її як оплата. Втім, пізніше вона впала на 20%.
Міністр фінансів США Джанет Йеллен назвала віртуальну валюту "вкрай неефективним способом проведення транзакцій".
Білл Гейтс довгий час скептично ставився до біткойна. У 2018 році він сказав в інтерв'ю телеканалу CNBC, що якби міг, то "скоротив" його.
Коротка продаж належить практиці запозичення чогось (зазвичай - акцій), продажу їх, очікування падіння ціни, а потім викупу їх назад за нижчою ціною та їх поверненню.
Раніше повідомлялося, що Білл Гейтс планує інвестувати два мільярди доларів на порятунок клімату.
Також ми писали про те, що нещодавно Білл Гейтс назвав нові загрози для людства, які гірше за коронавірус.