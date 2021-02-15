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Білл Гейтс планує інвестувати два мільярди доларів на порятунок клімату

Новость на русском → США, Понеділок 15 лютого 2021 06:42
Білл Гейтс планує інвестувати два мільярди доларів на порятунок клімату Фото: Білл Гейтс (instagram.com/thisisbillgates)
Автор: Даша Харченко

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс планує в найближчі п'ять років інвестувати два мільярди доларів у проекти, спрямовані на боротьбу зі зміною клімату. Він також вважає, що держави повинні збільшити свої витрати на дослідження, пов'язані з екологією.

Про це він розповів в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt.

При цьому Гейтс вважає, що світова промисловість не повинна відмовлятися від атомної енергії, оскільки її альтернативних джерел, таких як сонце і вітер, не вистачить для того, щоб задовольнити глобальну потребу в електриці. Водночас він заявив, що покладає великі надії на технологію фільтрації вуглекислого газу з атмосфери.

Говорячи про екологічну ситуацію на планеті, Гейтс порівнює клімат з переповненою ванній. "Навіть якщо ми закриємо кран настільки, що вода з нього тільки капати, в один прекрасний момент ванна виявиться переповненою", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно засновник Microsoft дав інтерв'ю The New York Times. Ми зібрали кращі моменти спеціально для вас.

Раніше РБК-Україна писало, що Білл Гейтс назвав нові загрози для людства, які можуть бути гірше коронавірусу.

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