"Белый лотос". Все о новом сезоне сериала: громкие сюрпризы, интриги и неожиданные звезды

Что известно о 3 сезоне "Белого лотоса"

Сериал-антология в каждом сезоне рассказывает о состоятельных отдыхающих отеля "Белый лотос", где также показываются странные случаи убийств. Истории героев никогда не раскрываются полностью, что интригует зрителей с первых минут просмотра и намекает на различные сценарии, по которым может двигаться сюжет. Однако остается абсолютно точно известным одно - кто-то обязательно должен умереть.

Первый сезон вышел на экраны летом 2021 года, и тогда съемки проходили на Гавайях. А в октябре 2022 года создатели представили продолжение - второй сезон, съемки которого проходили на Сицилии. Тогда сериал собрал все главные награды в своей номинации: "Лучший мини-сериал", "Лучший сценарий", "Лучшая режиссура", "Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале" и "Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале".

Кадр из сериала "Белый лотос"

Что касается третьего сезона, то его снимали в Таиланде на острове Пхукет, и уже 16 февраля фаны смогли посмотреть первую серию.

"В первом сезоне мы делали акцент на деньгах, во втором - на сексе. Третья часть станет сатирическим взглядом на смерть, духовность и просветление", - рассказывал сценарист и режиссер проекта Майк Уайт.

Кадр из сериала "Белый лотос"

Он соединил в своей киноработе красивые пейзажи, талантливых актеров, а также мрачную социальную сатиру с таинственностью. Большинство замыслов Уайта посвящено теме того, как люди ставят свое удовлетворение выше потребностей других.

Он с помощью персонажей пытается показать и понять их эгоистические ошибки, вместо того, чтобы просто высмеивать человеческие слабости. Майк понимает, что абсолютно каждый человек может пойти по зову желания, особенно когда оказывается в месте, созданном для того, чтобы познавать себя и пробовать новое.

Кадр из сериала "Белый лотос"

Главные герои 3 сезона "Белого лотоса"

Поклонники снова могут увидеть звездный состав, который условно можно разделить на четыре группы.

Семья Рэтлифов - "голубая кровь" Северной Каролины, которая состоит из:

Тимоти - крупного бизнесмена, которого не интересуют духовные знания.

- крупного бизнесмена, которого не интересуют духовные знания. Виктории (Паркер Поузи) - жены Тимоти, это дерзкая красавица, которая считает, что все, что делают ее дети, - это хорошо.

- жены Тимоти, это дерзкая красавица, которая считает, что все, что делают ее дети, - это хорошо. Старшего сына Саксона - финансиста, который работает на отца и постоянно ищет себе интимных партнеров.

- финансиста, который работает на отца и постоянно ищет себе интимных партнеров. Дочери Пайпер - студентки Университета Северной Каролины, которая занимается написанием дипломного проекта о восточных религиях.

- студентки Университета Северной Каролины, которая занимается написанием дипломного проекта о восточных религиях. Младшего сына Лохлана - старшеклассника, который только поступил в университет и не уверен, что хочет следовать по стопам отца и брата.

Вторая по численности группа - трио "старых подруг", которые воссоединяются после долгой разлуки:

Лори (Кэрри Кун) - бизнес-леди из Нью-Йорка

- бизнес-леди из Нью-Йорка Кейт (Лесли Биб) - домохозяйка из Техаса

- домохозяйка из Техаса Жаклин (Мишель Монаган) - актриса, которую узнают работники отеля.

Кадр из сериала "Белый лотос"

Третья группа - пара, которая, кажется, совсем не подходит друг другу:

Рик (Уолтон Хоггинс) - раздражительный мужчина, который всем кажется слишком подозрительным.

- раздражительный мужчина, который всем кажется слишком подозрительным. Челси (Эйми Лу Вуд) - девушка, которая намного моложе своего партнера, жизнерадостная и свободолюбивая, готовая пробовать новое и не пропускать возможностей, которые находятся вокруг.

Каждая пара гостей получает "наставника по здоровью", который помогает им бронировать спа-процедуры и посещать мероприятия.

У подруг - это Валентин , с которым женщины попытаются наладить отношения в следующих сериях этого сезона.

, с которым женщины попытаются наладить отношения в следующих сериях этого сезона. У Рэтлифов - это Пэм , которую часто игнорируют, особенно когда она говорит о том, что на курорте действует правило - не пользоваться мобильными телефонами в общественных местах.

, которую часто игнорируют, особенно когда она говорит о том, что на курорте действует правило - не пользоваться мобильными телефонами в общественных местах. А у Рика и Челси - это Мук (Лалиса Манобал).

Среди сотрудников отеля также есть Белинда (Наташа Ротвелл), которая работает массажисткой в "Белом лотосе" с самого первого сезона. Она хочет провести три месяца в Таиланде, чтобы отдохнуть, расслабиться и восстановить свои силы для дальнейших свершений.

Кадр из сериала "Белый лотос"

Факты о съемках сериала "Белый лотос"

Фаны, которые посмотрели предыдущие два сезона сериала, не будут удивлены тем, что продолжение начинается с убийства. События разворачиваются в тайских джунглях, на одном из оздоровительных курортов. Среди густых рощ неожиданно сеанс расслабления прерывается громкими звуками и появлением трупа. После этого зрителей возвращают на начало истории, которая произошла неделей ранее.

Известно также, что съемки начались в феврале прошлого года и завершились в августе. Они охватили несколько локаций по всему Таиланду, в том числе Бангкок, Пхукет и Ко Самуи.

Для создания вымышленного отеля создатели использовали несколько роскошных курортов: Four Seasons Resort Koh Samui, Anantara Bophut Koh Samui, Anantara Mai Khao Phuket Villas и Rosewood Phuket.

Кадр из сериала "Белый лотос"

Первые отзывы о новом сезоне и где смотреть "Белый лотос-3"

После премьеры "Белый лотос-3" уже получил положительные отзывы за наличие острой сатиры, развитие персонажей и удачное сочетание культуры Таиланда с общей атмосферой сериала. Зрители смогут увидеть глубокое погружение в тему духовности и экзистенциальных поисков. Традиция сериала смешивать черный юмор с социальной критикой все еще остается и является ярко выраженной.

"Белый лотос 3" можно посмотреть на HBO, а в Украине он доступен на платформах Megogo и Sweet.TV.

Что известно о первом и втором сезонах "Белого лотоса"

В первом сезоне действия происходят на Гавайях в курортном отеле "Белый лотос". Зрители сразу понимают, что произошло убийство, но неизвестно, кто именно погиб и при каких обстоятельствах. Вся эта история раскрывается постепенно, поэтому фаны с радостью смотрят серию за серией, чтобы понять, что же на самом деле случилось.

Во втором сезоне, который вышел в 2022 году, события переносятся на Сицилию, в другой отель этой же сети. Здесь атмосфера становится еще более напряженной и эротически заряженной, а тематика также меняется. Теперь в центре внимания - вопросы секса, измены и власти в отношениях.