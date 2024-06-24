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Билык эмоционально высказалась о гибели хореографа Смецкого: "Навсегда в моем сердце"

Понедельник 24 июня 2024 17:32
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Билык эмоционально высказалась о гибели хореографа Смецкого: "Навсегда в моем сердце" Билык и Смецкий (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Певица Ирина Билык высказалась о хореографе Антоне Смецком, погибшем на фронте. Артистка работала с ним и поддерживала мужчину, когда он потерял на войне ногу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Билык в Instagram.

Что написала певица

Билык разместила черно-белое фото. На нем она позирует вместе с хореографом. Певица, как отмечал Смецкий, была единственной из всех, с кем он работал, кто поддерживал его после ранения.

"Вчера я узнала, что Антон погиб на фронте, но не верила, и сегодня окончательно поняла, что мой друг уже никогда не станцует со мной свой самый лучший танец", - написала Билык.

Билык эмоционально высказалась о гибели хореографа Смецкого: &quot;Навсегда в моем сердце&quot;

Билык трогательно высказалась о Смецком (скриншот)

Певица не скрывает, что ей очень грустно. Она обратилась к хореографу и отметила, что всегда будет о нем помнить.

"Лети, прекрасная Душа! Все твои слова и мысли останутся навсегда в моем сердце. Месяц назад во дворце "Украина" люди аплодировали тебе, стоя. Сегодня мы все провожаем тебя, как Героя и великого Артиста!" - добавила артистка.

Как реагирует сеть

В комментариях пользователи сочувствуют Билык и семье хореографа. Также пользователи пишут:

  • "Цвет нации гибнет, сколько еще"
  • "Когда это закончится, он так молод, он месяц назад был на сцене, а сегодня в гробу"
  • "Слава Герою! Такие красавцы гибнут"
  • "Ирочка, искренние соболезнования... Слезы и боль. Это ужас. Обнимаем тебя. Держись! Вечная память Герою"
  • "Небо забирает Лучших. Вечная память и искренние соболезнования вам и семье павшего".

На картинке может быть: 1 человек, мотоцикл и скутер

Хореограф Смецкий (фото: facebook.com/Anton.Smeckoj)

Что известно о гибели хореографа

Вернувшийся на фронт после потери ноги Смецкий погиб во время выполнения боевого задания. У хореографа остались дочь и жена.

Он ушел на фронт в начале полномасштабной войны РФ против Украины. А после ранения и протезирования отмечал, что не хочет оставаться в тылу, потому что чувствовал себя "чужим".

Напомним, осенью мы рассказывали, что хореограф вышел на сцену на костылях и довел Билык до слез.

Кроме того, ранее стало известно, что в Эстонии умер украинский писатель и журналист Олег Гончаренко.

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