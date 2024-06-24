"Уходят лучшие": на войне погиб известный хореограф, вернувшийся на фронт после потери ноги

На войне погиб известный украинский хореограф Антон Смецкий . Он потерял ногу, перенес протезирование, но не смог оставаться в тылу, а потому вернулся на фронт. Без отца осталась маленькая дочь.

На войне погиб известный хореограф - детали

Так, одной из первых о смерти сообщила представитель Корпуса Военных Капелланов ХСП Оксана Мищишин.

"Я говорила ему, что наверняка без него победа не придет... Когда он ехал набирать себе команду, то посоветовала сказать, что все будет взрываться, а м*скали бегать и суетиться, - все, как ребята любят... И он никогда не жаловался. А единственное огромное желание было - увидеться с женой и ребенком", - рассказала она.

"Он, как падающая горящая звезда на темном непроглядном небе человеческой боли, озарял всю свою жизнь до последнего момента и дыхания. О нем долго помнили все медработники всех медицинских учреждений, где через конвейер такое мало возможно, а он всем залетал в сердце", - добавила она.

Пост Мищишин (скриншот)

Жена хореографа Алеся еще не высказалась о гибели любимого. Но она уже сделала несколько репостов с постами, в которых друзья и знакомые военного делятся о нем теплыми воспоминаниями.

Пост о гибели хореографа (скриншот)

В частности, пользователи пишут:

"Недавно ты с улыбкой на лице говорил мне: "смотри как я могу на протезе прыгать".. Героям Слава!"

"Светлая тебе память, наш дорогой Антон. Ты был настоящим Героем"

"Леся, держись! Он герой был, есть и останется им навсегда. Прими соболезнования".

Пост о хореографе (скриншот)

Что известно о Смецком

Известный хореограф работал со многими звездами. В частности, он делал номера для Ирины Билык, Монатика.

Смецкий отправился на фронт в начале полномасштабной войны РФ против Украины. Мужчина рассказывал, что его не сразу взяли, ведь он из Донецка.

"Я ходил в Фастовский районный ТЦК, но меня не брали, потому что я из Донецка. Я обращался адресно и в подразделения, но многие подразделения просто так вот отказывали и все. Пришлось заплатить деньги, чтобы взяли на фронт. Я был сначала в терробороне, затем попал в боевую бригаду, в 116-ую, был сапером", - говорил Смецкий.

Хореограф Смецкий (фото: facebook.com/Anton.Smeckoj)

Затем военный получил серьезное ранение, он потерял часть ноги. И осенью 2023 года хореограф на костылях пришел на концерт Билык. Певица не могла сдержать эмоции и плакала, а потом рассказала, что помогла ему собрать деньги на протез.

После реабилитации военный не стал оставаться в тылу. Он снова вернулся на фронт. По словам Смецкого, ему было тяжело видеть обычную жизнь. В тылу он чувствовал себя "чужим".

Погиб известный хореограф (фото: facebook.com/Anton.Smeckoj)

"Странно наблюдать: люди все в кафе сидят, ресторанах, на дискотеках, у них своя жизнь. Им вообще на все наср*ть", - рассказывал военный.

О гибели хореографа также высказались в Национальном дворце искусств "Украина". Представители показали видео с выступлением Билык, на котором она рассказывала о военном, а затем пригласила его на сцену.

"Вечная память герою. Как больно, когда уходят лучшие… Погиб, выполняя боевое задание, Антон Смецкий. Антон ушел на фронт с начала войны. Он потерял ногу, сделал протезирование и ушел снова, хотя имел возможность и не идти. Но он просто не смог оставить своих побратимов и свою страну! Очень болезненная потеря, Антон!", - указано в посте.