Били на глазах у ребенка: история Оксаны из Бахмута в музее "Голоса мирных"

Оксана начала жить в Бахмуте в 2018 году. Сбежала сюда из временно оккупированной части Донбасса после того, как вырвалась из вражеского плена.

"Я утром отводила сына в садик. Нас схватили на улице и затолкали в машину... Привезли в "денники" (боевики так называемой "ДНР", - ред.) на подвал. На глазах у ребенка меня били прикладами и ногами. Затем поставили к стенке и стреляли рядом", – рассказывает Оксана.

Ее сыну тогда было пять лет. Мальчика просто держали за руки и за ноги, но и этого хватило, чтобы пережитый ужас запечатлелся на долгие годы. Он до сих пор иногда просыпается от ужаса. А когда волнуется – заикается.

"Мужчина, который потом отвез меня домой, сказал что у меня два пути: либо остаться здесь, и таки получить пулю в голову, либо – повторю его слова – забирать своего урода и уезжать. Я ответила: у меня не урод, у меня сын", – говорит Оксана.

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