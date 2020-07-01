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Били по голові: у Львові діти жорстоко знущалися над ровесником

STYLERЖиття    01.07.2020 - 17:41
Били по голові: у Львові діти жорстоко знущалися над ровесником
У Львові діти познущалися над ровесником (колаж: РБК-Україна)

У Львові натовп дітей накинувся на ровесника

У Львові в одному з дворів Сихівського району натовп дітей жорстоко бив свого ровесника. При цьому діти не реагували на зауваження дорослих. Хулігани напали на дитину на сходинках біля під'їзду будинку.

На відео добре видно, як хлопчика кинули на асфальт і б'ють по голові. Відео опубліковано в Telegram-каналі Teza.

Подивитися відео побиття дитини можете за цим посиланням.

В ситуацію втрутився чоловік, який і розігнав малолітніх хуліганів.

За словами місцевих жителів, ця група малолітніх дітей часто б'є і ображає інших дітей. Поліція вже зацікавилася цим інцидентом. Наразі розшукуються батьки хуліганів.

Нагадаємо, в Києві хресний батько побив 6-річного хлопчика до напівсмерті. При цьому чоловік був у нетверезому стані разом з матір'ю дитини. Після побиття дорослі вирішили приховати від медиків справжню причину каліцтв хлопчика, і сказали, що він випав з вікна.

Раніше під Житомиром побили продавчиню Центрального ринку через прохання надіти маску. Чоловік хотів заступитися за жінку і теж постраждав від рук неадеквата. За словами поліції, у них є відеозапис інциденту. Матеріали справи зараз знаходяться у дільничного офіцера поліції.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України Львівпобиття
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