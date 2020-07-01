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Били по голове: во Львове дети жестоко издевались над ровесником

STYLERЖизнь    01.07.2020 - 17:41
Били по голове: во Львове дети жестоко издевались над ровесником
Во Львове дети поиздевались над ровесником (коллаж: РБК-Украина)

Во Львове толпа детей набросилась на ровесника

Во Львове в одном из дворов Сиховского района толпа детей жестоко избивала своего ровесника. При этом дети не реагировали на замечания взрослых. Хулиганы напали на ребенка на ступенях возле подъезда дома.

На видео хорошо видно, как мальчика бросили на асфальт и бьют по голове. Видео опубликовано в Telegram-канале Teza.

Посмотреть видео избиение ребенка можете по этой ссылке.

В происходящее вмешался мужчина, который и разогнал малолетних хулиганов.

По словам местных жителей, эта группа малолетних детей часто бьет и оскорбляет других детей. Полиция уже заинтересовалась этим инцидентом. В данное время разыскиваются родители хулиганов.

Напомним, в Киеве крестный отец избил 6-летнего мальчика до полусмерти. При этом мужчина был в нетрезвом состоянии вместе с матерью ребенка. После избиения взрослые решили скрыть от медиков настоящую причину увечий мальчика, и сказали, что он выпал из окна.

Ранее под Житомиром избили продавщицу Центрального рынка из-за просьбы надеть маску. Мужчина хотел заступиться за женщину и тоже пострадал от рук неадеквата. По словам полиции, у них есть видеозапись инцидента. Материалы дела сейчас находятся у участкового офицера полиции.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины Львовизбиение
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