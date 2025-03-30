Белые джинсы - актуальный тренд 2025 года: как их носят украинские знаменитости

Светлые джинсы еще называют джинсы цвета экрю или кокосового молока. Эти оттенки были на пике популярности еще весной 2024, а затем осенью и зимой. В новом сезоне такая модель продолжает быть актуальной.

Лилия Ребрик

Популярная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик следит за модными трендами и часто показывает в своем блоге интересные образы. Так, для съемок утреннего шоу она выбрала широкие белые джинсы с интересными акцентами - прорезями сбоку.



Лилия Ребрик показала трендовые джинсы молочного оттенка (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Свой лук она дополнила бежевым лонгсливом с длинными рукавами, который заправила в брюки. Завершить образ Ребрик решила туфлями-лодочками на высоких каблуках.



Лилия Ребрик (скриншот)

Даша Трегубова

Известная украинская актриса Даша Трегубова также продемонстрировала несколько образов с белыми джинсами. Для первого она выбрала модель с высокой посадкой прямого кроя, которую дополнила шелковой блузкой песочного цвета с интересной петлей спереди.



Даша Трегубова показала модный лук (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Второй образ актриса и телеведущая собрала полностью из вещей белого оттенка - total white look. Она надела белые джинсы, слегка расклешенные к низу, и белую рубашку, перед которой заправила в штаны. Также актриса дополнила стильный образ массивными серьгами, необычной деревянной сумкой и красными туфлями-лодочками.



Даша Трегубова показала, как носить белые джинсы (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Екатерина Репяхова

Супруга Виктора Павлика, блогерша и концертный директор Екатерина Репяхова выбрала белые джинсы прямого кроя, которые дополнила ремнем на поясе контрастного цвета. Сверху она надела белый лонгслив, который заправила в брюки, а также бомбер на молнии коричневого оттенка. Завершить стильный аутфит решила светло-бежевыми кроссовками.



Жена Виктора Павлика показала образ на весну (фото: instagram.com/repyahovakate)

Надя Дорофеева

Популярная певица Надя Дорофеева выбрала белые джинсы клеш, которые дополнила яркой футболкой и кроссовками. Отметим, что белые джинсы и яркие кроссовки создают баланс между расслабленностью и креативностью, делая их отличным выбором для прогулок по городу, встреч с друзьями или casual-выходов. Сверху такой лук можно дополнить кожаной курткой или же ветровкой.



Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

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