Квиток на літак вже куплений, але кордони закриті: що робити мандрівникам

Українцям не дали дозволу на в'їзд до більшості країн Європи з 1 липня. Це пов'язано з великою кількістю інфікованих у країні, але списки країн обіцяють переглядати кожні два тижні. Що робити тим, хто вже купив квиток, але літак полетів без них – читайте в Styler.

Кого будуть пускати в країни ЄС навіть в умовах карантину:

Громадян ЄС

Українців з робочими візами

Громадян з посвідкою на проживання в ЄС

Інші випадки, які визначають окремі країни

Варто відзначити, що авіакомпанії вже почали здійснювати польоти, але громадян України, які хочуть в Європу з туристичною метою, на рейси не пускають.

Як пояснили на сайті Lowcostavia.com.ua, авіакомпанії Wizz Air і Rynair можуть не повернути гроші за квитки, якщо пасажир не може летіти через заборону на в'їзд до ЄС. На цей момент такі обмеження для громадян України продовжені до 15 липня.

"Якщо ваш рейс проходить згідно з розкладом, а ви не можете летіти через заборону в'їзду в країну призначення, то авіакомпанії не повертають гроші та не пропонують безкоштовно заміну дати", - йдеться в повідомленні.

Таких же правил дотримуються і при авіаперельотах всередині ЄС – якщо ви не потрапите в аеропорт вильоту, то ні заміни, ні повернення грошей не буде.

Як повернути гроші

Якщо рейс буде скасовано авіакомпанією або буде змінена дата вильоту, то пасажир має право безкоштовно замінити дату або отримати повернення в повному обсязі.

Якщо рейс за розкладом, а пасажир не зможе летіти, то скасування броні можливо тільки на загальних умовах. У більшості авіакомпаній є штраф за скасування – від 20 до 80 євро.

Заміна дати на купленому квитку – за загальними тарифами, від 30 до 95 євро.

Якщо ви захочете змінити ім'я на квитку – від 45 до 160 євро.

У деяких авіакомпаній є спеціальна послуга, яка дає можливість змінити дату і напрямок без оплати зборів, а також скасувати рейс не пізніше, ніж за 3 години до вильоту. Замовити цю послугу можна тільки при купівлі квитка.

Як убезпечити себе під час подорожей

Перед купівлею квитка в іншу країну варто перевірити всю інформацію про правила в'їзду, про перетин кордону громадянами України, про те, чи є там транзит і уточнити умови авіакомпанії в тому випадку, якщо ви не зможете полетіти й вам доведеться скасувати бронь або перенести дату. Що найважливіше при купівлі квитків, пише видання Avianews.

Перед поїздкою перевіряйте, чи можете ви в'їхати в країну призначення, і що вам для цього буде потрібно. Якщо плануєте летіти транзитом, то уточніть чи є дозвіл у країни призначення на транзит. Найоптимальніше – уточнити в консульстві потрібної вам країни, оскільки в інтернеті інформація може бути з затримкою.

Якщо ви впевнені, що зможете потрапити в країну призначення, то орієнтуйтеся на ті маршрути авіакомпаній, які вже почали польоти. Уточніть в авіакомпанії рейси до того, як купите квиток. Деякі авіакомпанії повідомляють про нові графіки польотів, але при цьому плани зриваються і рейси не виконуються.

Завжди враховуйте можливість нових заборон або зміни ситуації. Вибирайте квитки тих авіакомпаній, які дозволяють змінювати дату вильоту без штрафу чи є додаткові послуги, щоб перестрахуватися. Не варто купувати квитки з надією, що якщо щось зміниться, то авіакомпанія поверне гроші.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, куди можуть полетіти туристи з України.