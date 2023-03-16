Била и поила водкой: в Киеве полицейские спасли трехмесячного щенка от жестокой владелицы

История спасения щенка

В феврале инспекторы по противодействию домашнему насилию Подольского управления полиции Денис Матвиенко и Алла Вангородская-Кротких приехали на вызов о стычке между соседями в квартире на улице Ижакевича.

Решив проблему, полицейские собирались выходить, как в это время в захламленной комнате заявительницы услышали, как жалобно скулила собака.

Среди разбросанных вещей, "копы" заметили щенка таксы, который выглядел очень напуганным.

На вопрос правоохранителей, почему собака находится в таком состоянии, женщина ничего не ответила.

От соседей полицейские узнали, что владелица животного характеризуется негативно, постоянно издевается над щенком, привязывает его к батарее и бьет.

"Неоднократно нарушительница не выгуливала собачку на улице и морила его голодом. Соседи подкармливали животное. Чтобы четвероногий менее раздражал женщину и не скулил - она ​​подпаивала его водкой. В квартире мы не нашли ни корма, ни других продуктов для щенка, не говоря уже о посуде или других вещах для него", - рассказал старший лейтенант полиции Денис Матвиенко.

Собака содержалась в ужасных условиях (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Правоохранители изъяли животное и передали в ветеринарную службу для осмотра и оценки состояния его здоровья, а на злоумышленницу составили протокол по ч. 1 ст. 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях – это жестокое обращение с животным. Суд оштрафовал женщину на 3400 гривен.

История таксы так не закончилась

В клинике щенку стало плохо, ему диагностировали тяжелую инфекционную болезнь и сообщили, что отсчет жизни пошел на часы. Врачи помогли быстро найти нужную вакцину, полицейские ее купили. Собаку выходили и спасли во второй раз.

Полицейские спасли собаку от жестокой хозяйки (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

За все время спасения щенка полицейский Денис настолько к нему привязался, что когда узнал о решении суда и что собаку владелице больше не вернут, решил забрать ее себе.

"Песика я назвал "Боб" или ласково – "Бабаныч" и для меня он настоящий друг, о котором я мечтал, но долго не колебался брать из-за постоянной занятости на работе. Теперь с ним помогает моя девушка. Боб уже отошел от болезни, вернулся к счастливой жизни и играет с удовольствием. Уверен, что со мной ему хорошо", - рассказал полицейский.

Такса прошла лечение в клинике (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)