Била та поїла горілкою: у Києві поліцейські врятували тримісячне цуценя від жорстокої власниці

Історія порятунку цуценя

У лютому інспектори протидії домашньому насильству Подільського управління поліції Денис Матвієнко та Алла Вангородська-Кротких приїхали на виклик про сутичку між сусідами у квартирі на вулиці Іжакевича.

Розв'язавши проблему, поліцейські збиралися виходити, як у цей час у захаращеній кімнаті заявниці почули, як жалібно скиглив собака.

Серед розкиданих речей, "копи" помітили цуценя такси, яке виглядало дуже наляканим.

На запитання правоохоронців, чому собака перебуває у такому стані, жінка нічого не відповіла.

Від сусідів поліцейські дізналися, що власниця тварини характеризується негативно, постійно знущається з цуценя, прив'язує його до батареї та б'є.

"Неодноразово порушниця не вигулювала собачку на вулиці й морила його голодом. Сусіди підгодовували тварину. Щоб чотириногий менш дратував жінку і не скиглив - вона підпаювала його горілкою. У квартирі ми не знайшли ні корму, ні інших продуктів для цуценяти, не кажучи вже про посуд чи інші речі для нього", - розповів старший лейтенант поліції Денис Матвієнко.

Собака знаходився у жахливих умовах (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Правоохоронці вилучили тварину та передали до ветеринарної служби для огляду та оцінки стану її здоров'я, а на зловмисницю склали протокол за ч. 1 ст. 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення – це жорстоке поводження з твариною. Суд оштрафував жінку на 3400 гривень

Історія такси так не закінчилась

У клініці цуценяті стало погано, йому діагностували тяжку інфекційну хворобу та повідомили, що відлік життя пішов на години. Лікарі допомогли швидко знайти потрібну вакцину, її поліцейські купили. Собаку виходили та врятували вдруге.

Поліцейські врятували собаку від жорстокої господині (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

За весь час порятунку цуценя поліцейський Денис настільки прив'язався до нього, що коли дізнався про рішення суду і що собаку власниці більше не повернуть, вирішив забрати його собі.

"Песика я назвав "Боб" чи ласкаво – "Бабанич" і для мене він справжній друг, про якого я мріяв, але довго не вагався брати через постійну зайнятість на роботі. Тепер з ним допомагає моя дівчина. Боб уже відійшов від хвороби, повернувся до щасливого життя та грає із задоволенням. Упевнений, що зі мною йому добре", - розповів поліцейський.

Такса пройшла лікування у клініці (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)