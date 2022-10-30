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Животным в питомнике устроили настоящий ад: в Буче мужчина замордовал породистых собак (видео)

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Буча, Воскресенье 30 октября 2022 17:32
Животным в питомнике устроили настоящий ад: в Буче мужчина замордовал породистых собак (видео) Фото: под Киевом в питомнике для собак обнаружили замученных животных (facebook.com)
Автор: Владимир Костырин

В Буче обнаружили в питомнике для собак измученных породистых псов в тяжелом состоянии, некоторые из животных не выжили из-за отсутствия пищи и воды.

Об этом рассказал руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов в своем Facebook.

К правоохранителям обратились родственники 28-летней женщины из Бучи, которая создала этот питомник и ухаживала за собаками, но погибла во время оккупации города, и теперь делом стал заниматься ее 27-летний муж. Супруги рассказали стражам порядка, что мужчина совсем не заботится о животных.

Полицейские отправились на проверку, и обнаружили в помещении ужасную картину.

Животным в питомнике устроили настоящий ад: в Буче мужчина замордовал породистых собак (видео)

В питомнике для собак животные страдали от голода и отсутствия воды (фото: facebook.com / Андрій Нєбитов)

"Замордовали 7 щенков и 2 взрослых псов. В этом питомнике для животных в Буче собакам устроили откровенный "ад". В ходе осмотра помещения наши полицейские обнаружили трупы щенков породы американского стаффордширского терьера и американского булли. Еще 12 собак находились в тяжелом состоянии от голода и обезвоживания", - говорится в публикации.

В самом помещении царила грязь, антисанитария, кругом - результаты жизнедеятельности животных.

Животным в питомнике устроили настоящий ад: в Буче мужчина замордовал породистых собак (видео)Животным в питомнике устроили настоящий ад: в Буче мужчина замордовал породистых собак (видео)

Владелец питомника не заботился о животных, и собаки гибли (фото: facebook.com / Андрій Нєбитов)

Всех собак изъяли и передали зоозащитникам для попечительства, а в отношении владельца было начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными (ч. 1 ст. 299 УК) - теперь мужчине грозит лишение свободы сроком до 3 лет, с конфискацией животных.

Животным в питомнике устроили настоящий ад: в Буче мужчина замордовал породистых собак (видео)

Пострадавших животных передали зоозащитникам (фото: facebook.com / Андрій Нєбитов)

"Трудно сдержанно и безэмоционально реагировать, когда видишь такую жестокость к нашим четвероногим друзьям", - отмечает Небитов.

Видео: в Буче в питомнике нашли замученных щенков и взрослых собак

Ранее сообщалось, что в Киеве 5-летнюю девочку держали в жутких условиях в одном помещении с 10 собаками.

Также мы писали перед этим, что летом в Днепре проучили живодера, травившего собак, а "самосуд" сняли на видео.

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Буча собаки тварини полиция