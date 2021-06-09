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Била і копала ногами: в Тернополі на очах у дітей побилися жінки через коментар в соцмережах

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Тернопіль, Середа 09 червня 2021 19:46
Била і копала ногами: в Тернополі на очах у дітей побилися жінки через коментар в соцмережах Колаж РБК-Україна: жінки побилися через коментаря в соцмережі
Автор: Роман Мирончук

У Тернополі на вулиці Володимира Великого побилися дві жінки. Причиною інциденту став коментар в соцмережах. Потерпіла написала заяву в поліцію.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міського районного суду.

Інцидент стався 13 лютого 2020 року ввечері біля магазину. За словами потерпілої, вона побачила жінку, яка писала образливі коментарі під її фото. Вона підійшла і запитала, навіщо вона це робила.

Після цього жінка, нічого не кажучи, почала бити її пакетом, в якому знаходилося щось важке. Коли вона впала, то жінка почала штовхати її ногами і виривати волосся.

Бійка жінок відбувалася на очах у дітей потерпілої і нападаючої. Заспокоїти жінок змогли очевидці, які проходили повз.

У суді підозрювана своєї провини не визнала і заявила, що це потерпіла її била через коментарі в мережі. Вона також зазначила, що з жінкою до цього вони знайомі не були. Але вона знає її дочку і у них неприязні стосунки.

Нападницю визнали винною. Тепер вона повинна заплатити штраф у розмірі 850 гривень. Крім того, її зобов'язали заплатити постраждалій 3 тисячі гривень моральної компенсації.

Нагадаємо, під Рівним побили водія маршрутки, який не зупинився, де його просили.

Ми також писали про те, що в Рівному у всіх на виду зчепилися депутати.

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