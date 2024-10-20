"Боль не утихает". Звезда сериала "Коли ми вдома" потерял родного человека на войне

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью актера OBOZ.ua.

По словам артиста, война болезненно коснулась его семьи: в прошлом году на войне погиб его родной брат Николай. Мужчина пошел туда добровольцем.

"По возрасту его и не думали призывать, он сам просился, пошел добровольцем. Погиб в 58 лет. Киевлянин, прекрасный человек", - поделился Анатолий.

Зиновенко говорит, что до сих пор тяжело переживает эту потерю. Все это негативно отразилось на его здоровье.

"Я очень тяжело переживаю эту потерю, чуть не потерял зрение, мне сделали две операции. Боль не утихает - она теперь со мной всегда", - сказал актер.

Николай Зиновенко (фото: facebook.com/anatoly.zinovenko)

Где сейчас Анатолий Зиновенко

В начале полномасштабного вторжения Анатолий с женой Татьяной выехали в Данию.

"Когда все это началось, в куче сообщений было письмо от нашей знакомой оттуда: "Давайте к нам - здесь принимают и помогают". Она бывшая киевлянка, актриса, когда-то вместе работали в театре, но уже более 30 лет живет за границей", - рассказала актриса.

Супруги Зиновенко (фото: facebook.com/anatoly.zinovenko)

"Мы никогда не думали, что судьба так надолго занесет далеко. Нас встретили на границе, посадили в машину, привезли, поселили в доме. Это жилье для летнего проживания, отопление там не предусмотрено. Холодно было изрядно, но мы этого даже не замечали, потому что имели главное - защиту: над нами ничего не летало", - добавила она.

В Дании пара продолжает свою профессиональную деятельность, создав спектакль за рубежом, посвященный Украине. В этом произведении они рассказывают об ужасах войны и уже успели представить постановку в ряде европейских городов.

Супруги Зиновенко (фото: facebook.com/anatoly.zinovenko)

Чем известны актерские супруги

Анатолий и Татьяна Зиновенко - одна из самых известных актерских пар Украины. Татьяна стала известна после таких проектов, как "Коли ми вдома", "Слуга народа", "Любовь и блогеры", "Село на миллион", тогда как Анатолий узнаваемым стал после сериалов "Юрчишины", "Дочки-матери", "Коли ми вдома. Разом до перемоги".

Пара имеет двух дочерей Анастасию и Елизавету, которые пошли по стопам известных родителей и развиваются в киноискусстве и дубляже.

Супруги Зиновенко с дочерьми (фото: facebook.com/anatoly.zinovenko)