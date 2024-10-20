"Біль не стихає". Зірка серіалу "Коли ми вдома" втратив рідну людину на війні

Зірка серіалу "Коли ми вдома" Анатолій Зіновенко розповів про загибель рідної людини на фронті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю актора OBOZ.ua.

Зі слів артиста, війна болюче торкнулася його родини: минулого року на війні загинув його рідний брат Микола. Чоловік пішов туди добровольцем.

"За віком його і не думали призивати, він сам просився, пішов добровольцем. Загинув у 58 років. Киянин, прекрасний чоловік", - поділився Анатолій.

Зіновенко каже, що досі важко переживає цю втрату. Все це негативно відобразилося на його здоров’ї.

"Я дуже важко переживаю цю втрату, мало не втратив зір, мені зробили дві операції. Біль не стихає - він тепер зі мною завжди", - сказав актор.

Микола Зіновенко (фото: facebook.com/anatoly.zinovenko)

Де зараз Анатолій Зіновенко

На початку повномасштабного вторгнення Анатолій з дружиною Тетяною виїхали в Данію.

"Коли все це почалося, в купі повідомлень був лист від нашої знайомої звідти: "Давайте до нас - тут приймають і допомагають". Вона колишня киянка, акторка, колись разом працювали в театрі, але вже понад 30 років мешкає за кордоном", - розповіла акторка.

Подружжя Зіновенків (фото: facebook.com/anatoly.zinovenko)

"Ми ніколи не думали, що доля так надовго занесе далеко. Нас зустріли на кордоні, посадили в машину, привезли, поселили в будинку. Це житло для літнього проживання, опалення там не передбачене. Холодно було добряче, але ми цього навіть не помічали, бо мали головне - захист: над нами нічого не літало", - додала вона.

У Данії пара продовжує свою професійну діяльність, створивши виставу за кордоном, присвячену Україні. У цьому творі вони розповідають про жахи війни і вже встигли представити постановку в низці європейських міст.

Подружжя Зіновенків (фото: facebook.com/anatoly.zinovenko)

Чим відоме акторське подружжя

Анатолій і Тетяна Зіновенки - одна з найвідоміших акторських пар України. Тетяна стала відома після таких проєктів, як "Коли ми вдома", "Слуга народу", "Любов та блогери", "Село на мільйон", тоді як Анатолій впізнаваним став після серіалів "Юрчишини", "Дочки-матері", "Коли ми вдома. Разом до перемоги".

Пара має двох доньок Анастасію та Єлизавету, які пішли стопами відомих батьків та розвиваються в кіномистецтві та дубляжі.

Подружжя Зіновенків з доньками (фото: facebook.com/anatoly.zinovenko)