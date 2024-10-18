"Наша гордость и наша боль": популярный актер поделился подробностями гибели родного брата на войне
Известный украинский актер и певец Роман Мацюта рассказал о младшем брате Максиме, который героически погиб на фронте, защищая Украину.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости изданию "Фокус".
Артист отметил, что перед полномасштабным вторжением его брат работал за границей, но принял решение вернуться и стать на защиту родины.
"Мой младший брат Максим - это наша гордость и наша боль. Он жил и работал в Польше. Вернулся, вступил добровольцем в 128 отдельную бригаду Днепр", - отметил Мацюта.
Как известно, брат артиста погиб в октябре 2023 года, защищая Украину.
"Воевал, провоевал полтора года. Погиб под Старомайорским Донецкой области. Обстоятельства мне известны. Ранение побратима на позиции. Попытки оказать помощь ему. Сброс с дрона, ранение. Ребята-молодцы его вытащили, но получил ранение несовместимое с жизнью. В больницу его не довезли", - отметил артист.
Максим Мацюта (фото: instagram.com/roman.matsyuta)
В то же время Роман Мацюта высказался и о том, как он относится к мобилизации артистов.
"Слушайте, ну, при желании можно и зайца научить курить. Актер - профессия романтическая, а в войне нет ничего романтического. Война - это прежде всего тяжелый физический труд. Это самоорганизованность, это пунктуальность, это все просчитано по секундам", - подчеркнул он.
Что известно о Романе Мацюте
Роман Мацюта - украинский киноактер, музыкант, певец.
Будущий актер родился в городе Каховка Херсонской области.
Сыграл в более чем 40 фильмах сериалах. Самые запоминающиеся роли в кинолентах "Участковый с ДВРЗ", "Неслучайные встречи", "Клятва врача", "Опер по вызову", "Нюхач".
Что касается полнометражных фильмов, то это "Тайный дневник Симона Петлюры", "Сентябрь", "Узкий мост".
В качестве музыканта часто дает трибьют-концерты, на которых исполняет хиты известных групп.
Также увлекается карате.
Роман Мацюта (фото: instagram.com/roman.matsyuta)
Ранее народная артистка Украины Наталья Бучинская прокомментировала мобилизацию мужчин-артистов.
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