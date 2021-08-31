Бив поки не зламав палицю: під Львовом жінка звинувачує старосту села в побитті через корову

У неї гематоми на ногах і спині. Жінка поскаржилася, що староста два рази вдарив її по голові. При цьому палицею він бив її так сильно, що вона зламалася.

Конфлікт стався через корову. Будинок жінки знаходиться біля шкільного стадіону і там паслася її корова Малина, а старості це не сподобалося.

"Корова вийшла на стадіон і за це староста села побив мою маму. Якщо мама неправильно зробила, міг накласти штраф, щоб маму оштрафували, а не руки піднімати. Його треба притягнути до кримінальної відповідальності", - заявив син потерпілої Іван Бугринець.

Під Львовом пенсіонерка звинувачує старосту села у побитті (скріншот з відео)

Свідками інциденту стали двоє сусідів, але вони нічого не хочуть розповідати ні журналістам, ні поліції. Після побиття пенсіонерку прихистила продавець сільського магазину. Вона відразу ж викликала поліцію.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею нанесення тілесних ушкоджень. Всі жителі села тепер говорять про це побиття. При цьому, більшість вірить жінці.

За словами місцевої жительки, раніше староста села був іншою людиною, він був м'якше, а тепер став агресивним. Якщо його провину доведуть, то йому загрожує 3 роки тюремного ув'язнення.

Під Львовом пенсіонерка звинувачує старосту села у побитті (відео: YouTube)