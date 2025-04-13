Бибер или Бланко? Астролог ответила, с кем Селена Гомес действительно счастлива

"Начнем с Селены. У нее в космограмме можно найти мощную комбинацию, которая называется "аспект миллионера". Он позволяет человеку видеть новые возможности, которые превращаются в почти неисчерпаемые. Такое положение указывает на энтузиазм, предприимчивость, расширение личных горизонтов, умение завоевывать симпатии окружающих, подчинять себе людей и управлять ими. Все это, в свою очередь, обуславливает способность постоянно улучшать свое материальное положение", - рассказала Соловьева.

Селена, считает астролог, неконфликтный человек. А вот ее бывший, наоборот, человек с уровнем высокой конфликтности. В космограмме Джастина, рассказала Соловьева, присутствует конфигурация, которую в древности называли "печать Сатаны". Это аспект помрачения сознания и соблазнов.

"Такой человек может быстро терять способность радоваться жизни, он недоверчиво относится к окружающим, страдает хронической подозрительностью, быстро разочаровывается, проявляет придирчивость. Но также у него присутствует "Печать счастья", которая существенно смягчает действие "печати Сатаны", благодаря чему он чувствует полноту жизни, оптимизма, вдохновения, прилив сил и получает расширение социальных возможностей. Он - счастливчик и любимец Фортуны. Это - одно из указаний на материальное благополучие", - отметила астролог.

Джастин Бибер (фото: Getty Images)

"В отношениях между ними была чрезвычайно высокая конфликтность с вопросами, которые невозможно решить. У них могли быть похожими, но полностью не совпадали мировоззрение, ценности, планы на жизнь. У них разные чувства прекрасного, вкусы, привычки. Кроме того, между ними нет глубокой психологической связи, наоборот - эти взаимоотношения приносили им сплошной душевный дискомфорт", - добавила она.

Если же взглянуть на космограмму жениха Селены, Бенни, то можно увидеть кое-что интересное. У него присутствует комбинация, которую еще называют "аспектом звезды, лидера и предприимчивости".

"Этот аспект придает яркости, указывает на успех и умение завоевывать внимание окружающих, а также - успешно подчинять их себе. Такой человек способен быстро зажигаться и зажигать своим энтузиазмом других. Это - одно из указаний на способность достичь популярности. Интересно, что, как и Бибер, он по знаку Зодиака - Рыбы. И так же как с Джастином, у них с Селеной могут быть похожими, но полностью не совпадают мировоззрение, ценности, планы на жизнь", - заметила Соловьева.

"Хотя между ними нет глубокой психологической связи, они способны заботиться друг о друге, у них могут быть похожими чувство прекрасного, вкусы и привычки. Так же как и его невеста, Бенни имеет низкий личный уровень конфликтности. И в отношениях между ними так же минимальная конфликтность. Гомес и Бланко дают друг другу по одной "Печати счастья", выступая "энергетическими донорами", благодаря чему они чувствуют полноту жизни, радости, оптимизма, вдохновения, прилив сил и получают шанс для расширения социальных возможностей", - добавила она.

Селена Гомес и Бенни Бланко (фото: instagram.com/selenagomez)

Кроме этого, считает астролог, Селена дает Бланко так называемую "Печать несчастья", из-за чего у него может возникать ощущение чрезмерного контроля, холодности, ограничений. Ему может казаться, что избранница хочет дистанцироваться от него, отторгает его, он может чувствовать неуважение или пренебрежение к себе.

"Кроме того, у него может появляться ощущение дискомфорта, недоверия и даже унизительности своего положения. Также он каким-то образом может зависеть от Селены. Эта конфигурация - одно из указаний на возможное прекращение тесного общения и разрыв отношений. Обычно первым идет тот, кто дает "Печать несчастья". В данном случае - это Селена", - заявила эксперт.

"Поэтому, если определять, в каких отношениях Селене лучше, то победа будет за Бланко, поскольку в этой паре почти отсутствуют конфликты, а партнеры "подпитывают" друг друга "Печатями счастья". Но не все так безоблачно: эти отношения представляют угрозу для материального благополучия обоих, а также есть указания на то, что разрыв этого союза вполне возможен по инициативе Гомес", - резюмировала она.